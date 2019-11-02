Вашингтон, 2 ноября. Власти США отправили грузовой корабль Cygnus на МКС при помощи ракеты-носителя Antares. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Ракета была запущена в 09.59 (16.59 по Москве) с космодрома на острове Уоллопс, омываемого Атлантическим океаном.

Планируемое время прибытия корабля Cygnus на Международную космическую станцию — 4 ноября. Общий вес груза около четырех тонн. Космонавты получат продовольствие, предметы первой необходимости, а также оборудование и приборы для проведения экспериментов.

Кроме того, экипаж МКС получит специальные жилеты AstroRad Vest для защиты от космической радиации. В дальнейшем Штаты планируют использовать их во время миссий на Луну и Марс.

Изначально NASA планировало оправить грузовой корабль на МКС 21 октября, но запуск сдвинули почти на две недели из-за японского беспилотника «Конотори-8», который на указанную дату все еще находился на космической станции.

Ранее сообщалось, что NASA думает о покупке одного или двух мест на российском корабле «Союз» для транспортировки американских астронавтов на МКС.