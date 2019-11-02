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ФАН-ТВ

Фестиваль в честь Дня народного единства начался в Москве. ФАН-ТВ

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Москвичам дается редкая возможность сразу в одном месте услышать музыку, увидеть традиционные костюмы, стать участником старинных народных игр и развлечений. Иными словами, прочувствовать культурную самобытность самых разных этносов России.

Славянские девушки, водящие хороводы, терские казаки, исполняющие лезгинку. Пожалуй, одним из самых интересных стал шанс познакомиться с культурой айнов — малочисленного коренного народа Дальнего Востока России, находящегося на грани исчезновения. Сегодня численность его представителей едва доходит до сотни человек.

Разнообразие культурных красок москвичи и гости столицы увидели на Манежной площади, у стен Кремля и Исторического музея, а также на Площади Революции.

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