Турция отправит на родину террористов ИГ, которых освободили курдские боевики в Сирии

Москва, 2 ноября. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что европейские страны попытались заставить Анкару разбираться с выпущенными террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1 из тюрем вооруженных бандформирований курдов в одиночку.

По его словам, часть захваченных в Сирии членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 — выходцы из иностранных государств, которые лишили их гражданства. Сулейман Сойлу назвал отношение к пленным боевикам в Европе неприемлемым и безответственным.

Как заявил министр внутренних дел Турции, Анкара не намерена держать всех террористов у себя, пригрозив отправить их «домой».

«Мы не отель для террористов из ИГ»1, — заявил Сойлу.

Напомним, ранее представитель турецкого МИД Хами Аксой сказал, что захваченные пленные террористы временно останутся в тюрьмах на той территории, где проходила операция Анкары «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков ИГИЛ.

С 9 по 22 октября Турция проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, 22 октября в Сочи был принят меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией. Документ предполагает, что курдские террористы отойдут вглубь Сирии на 30 километров.

Во время проведения операции «Источник мира» курдские террористы выпускали из тюрем боевиков ИГИЛ. Отметим, в зоне проведения операции Турции в тюрьмах находится множество участников ИГ. Так, 17 октября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что порядка 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, где уже активизировали разведывательную и диверсионную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.