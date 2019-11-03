Сирия новости 3 ноября 07.00: курдские боевики развернуты в Заевфратье, вертолеты США патрулируют в Хасаке

Сирия, 3 ноября. Вертолеты и военные США патрулируют трассу М-4 на северо-востоке Хасаки, боевики SDF развернуты на нефтяных месторождениях Сирии, завершены переговоры оборонных ведомств РФ и Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила 40 боевиков в горах Латакии, но не смогла продвинуться вперед.

Армия Турции: объявила о завершении переговоров с участием делегации Минобороны РФ.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обстреляло САА близ Абу-Кемаля.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелили солдата САА в Хаме.

Курдские боевики: развернули в провинции Дейр-эз-Зор оккупационные силы для защиты захваченных нефтяных месторождений.

Международная коалиция: отправила военных на базу США близ Ракки, проводит патрулирование на северо-востоке Хасаки.

Провинция Латакия

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) на основе данных своих источников сообщает о временной приостановке наступательных операций САА в горных районах Латакии. На данный момент продолжавшиеся семь дней столкновения в горном районе Джебель аль-Акрад не позволили правительственным силам добиться продвижения на этом фронте. Сообщается, что за минувшую неделю САА уничтожила не менее 40 боевиков «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (запрещено в РФ).

Провинция Алеппо

Местные жители в провинции Алеппо проводят митинги с требованиями вывести из этого района вооруженные формирования сирийских курдов. Как сообщает новостной источник в Twitter (@RadioAlKul), в районе жители городов Менг и Телль-Рифат четвертый день подряд митингуют у пропускного пункта Баб ас-Салама в городе Саджу к северу от Алеппо, требуя вывести курдские силы и дать им возможность вернуться в города. Напомним, курдские отряды захватили населенные арабским населением районы на севере Сирии в ходе войны с террористами из группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), и сохранили контроль над ними даже после турецких операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики, предположительно члены «спящих ячеек» ИГИЛ, атаковали позиции САА в районе Абу-Кемаля на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает новостное агентство Step News.

Между тем руководство проамериканской коалиции SDF объявило о развертывании своих сил в Заевфратье. Курдские боевики, покинувшие 30-километровую зону близ границы Сирии, развернуты в провинции Дейр-эз-Зор в районах, прилегающих к реке Аль-Хабур. Именно вокруг этой зоны находится большая часть нефтедобывающих мощностей Сирии, о намерении оккупировать который руководство США заявило на днях. Курдские незаконные вооруженные формирования помогают США удерживать нефтяные поля, не допускать продажи нефти через Евфрат и должны остановить правительственные силы, если они перейдут реку.

Провинция Ракка

Военное ведомство Турции (@tcsavunma) объявило о завершении проходивших 1 и 2 ноября переговоров с участием делегации Минобороны РФ в Анкаре. Переговоры были посвящены турецкой военной операции «Источник мира». Как отмечает Минобороны Турции, в ходе переговоров главным образом были рассмотрены тактические и технические вопросы взаимодействия между российскими, сирийскими и турецкими силами в северной Сирии.

Американские военные вернулись на базу «Аль-Джазира», расположенную к западу от Ракки. Как отмечает Baladi News, силы США покинули базу по приказу командования после начала турецкой военной операции на севере Сирии, однако теперь вернулись на базу, расположенную в пяти километрах от города Ракка. Сообщается, что на базу прибыли 20 военнослужащих армии США.

Провинция Хама

Снайпер группировки «Тахрир аш-Шам» застрелил военнослужащего САА на фронте Аль-Хакура в западной части провинции Хама. Информацию об этом, полученную из медиаисточников боевиков, распостраняет агентство Step News.

Тот же источник сообщил о гибели двух человек — молодого мужчины и девушки — и ранении еще двух мирных жителей в результате взрыва мины в провинции Хама. Как сообщает Step News, трагедия произошла, когда крестьяне собирали оливки близ деревни Атшан на востоке провинции.

Провинция Хасака

Американские военные при поддержке вертолетов проводят патрулирование на северо-востоке провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) со ссылкой на агентство Furat Post, американские военные были замечены на международном шоссе М-4 к западу от города Телль-Тамр, который находится под контролем САА.

Тем временем агентство Enab Baladi сообщает, что с момента начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии курдские боевики убили 137 военнослужащих «Сирийской национальной армии», которая создана с помощью Турции из сирийских оппозиционных сил. Также СНА потеряла в боях с курдскими террористами 508 человек ранеными. Наиболее горячие столкновения шли в города Рас аль-Айн и Телль-Абъяд, однако позже в рамках сочинского соглашения между РФ и Турцией покинули 30-километровую зону безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.