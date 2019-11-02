ЛНР итоги 28 октября — 2 ноября: стороны развели силы у Золотого, найден тайник с оружием

Луганск, 2 ноября. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили процесс разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе. МЧС РФ доставило в Луганск 129 тонн гуманитарного груза. В Луганск прибыли общественники из США и Ирландии. Хирург презентовал в Луганске фильм «Русский реактор».

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Завершился процесс разведения сил и средств у Золотого

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили процесс разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществили мониторинг по периметру участка при помощи беспилотников и подтвердили отсутствие вооруженных людей в зоне разведения сил.

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 «Золотое». О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств. Военнослужащие Народной милиции и другие представители вооруженных сил здесь не присутствуют», — сказал руководитель представительства ЛНР в СЦК Михаил Филипоненко журналистам.

Конвой МЧС РФ доставил в Луганск 129 тонн гуманитарного груза

Автомобили 89-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса на текущей неделе привезли в Луганск очередную партию гуманитарного груза. 12 автомобилей доставили в ЛНР более 129 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до трех лет.

Пасечник совещание по вопросам информационной политики и паспортизации

Глава ЛНР Леонид Пасечник провел рабочее совещание по вопросам информационной политики и паспортизации. Участники обсудили взаимодействие органов власти в регионах со средствами массовой информации, а также рассмотрели способы ускорения вступления жителей ЛНР в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

«Сегодня у нас совещание, на котором мы рассмотрим два основных вопроса — это организация работы в сфере информационной политики, второй вопрос — паспортизация, пути увеличения количества выдаваемых паспортов, качества предоставляемых нами услуг, улучшение организации работы в этом направлении», — сказал Пасечник.

В ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами

Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами у линии соприкосновения. В тайнике находились в том числе два миномета калибром 82 миллиметра, мины, гранаты и более 4 тысяч патронов различного калибра. Генпрокуратура не исключает, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами для подготовки диверсий на территории республики.

Общественники из США и Ирландии прибыли в ЛНР

Общественники из США и Ирландии приехали в Луганскую Народную Республику, чтобы ознакомиться с обстановкой на КПП «Станица Луганская» и своими глазами увидеть, с какими трудностями сталкиваются люди, пересекающие линию соприкосновения.

«Я представляю, что восстановление моста является следующим шагом для получения большей независимости республики. Люди сказали свое слово, и я думаю, что их слово должно быть услышано. ЕС должен признать республики Донбасса, и как только мост будет полностью восстановлен, эти 8–10 тысяч человек, которые ежедневно пересекают мост, смогут это делать в большем комфорте и безопасности. Я надеюсь, что в дальнейшем будет большая интеграция между Украиной и ЛНР с ДНР в том смысле, чтобы люди могли беспрепятственно пересекать границу», — заявил общественник из Ирландии.

Хирург представил в Луганске фильм «Русский реактор»

Лидер международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) представил в Луганске фильм «Русский реактор», снятый по мотивам одноименного байк-шоу 2017 года в Севастополе. Показ фильма прошел в центральном кинотеатре Луганска в рамках благотворительной акции «День патриотического кино».

«Я приехал сюда поддержать Луганск, встретиться с людьми: со школьниками, со студентами. И мне хочется посмотреть на их реакцию на «Русский реактор». Что они мне скажут, как они оценят ту работу, которую можно считать «Ночные волки» создавали мотоциклами в течение тридцати лет, и она уместилась в 36 минут. И мне хочется увидеть, что скажут дети, как они ее (картину, — Прим. ред.) поймут, как они ее оценят», — сказал байкер журналистам перед премьерой.

Лидер «Ночных волков» уточнил, что этим фильмом он также выразил поддержку Донбасса.