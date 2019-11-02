Медведев прибыл в Таиланд на Восточноазиатский саммит

Бангкок, 2 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Таиланда для участия в Восточноазиатском саммите и деловом форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

3 и 4 ноября Медведев выступит с докладами перед участниками двух деловых саммитов. Кроме того, премьер-министр России планирует провести ряд двусторонних встреч. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В рамках XIV Восточноазиатского саммита высокопоставленные лица государств планируют обменяться мнениями по поводу сотрудничества в приоритетных сферах, таких как цифровые технологии и реагирование стран на новые угрозы.

Саммит лидеров АСЕАН пройдет в 35-й раз. В организации состоят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам. Кроме того, приглашенными гостями мероприятия являются Россия, Австралия, Индия, Япония и другие страны.

Напомним, что ранее Медведев принял участие в двухдневном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоялось в Ташкенте. Глава российского правительства высказал мнение, что странам-участницам ШОС необходимо пересчитать финансовые накопления в нацвалютах.