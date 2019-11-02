Андрей Аршавин сыграл в футбол с членами правительства Петербурга. ФАН-ТВ

Товарищеский футбольный матч между членами правительства города и сборной руководителей силовых ведомств прошел 2 ноября на площадке Военной академии связи им. С.М. Буденного.

«У нас команда смешанная, у нас большая часть — это сотрудники администрации правительства города Санкт-Петербурга. Но были и приглашенные звезды Сергей Дмитриев и Андрей Аршавин — наши легендарные футболисты», — сказал Александр Медведев, генеральный директор ФК «Зенит».

Матч по мини-футболу — ежегодная традиция, и в этом году игра посвящена 100-летию со дня основания Военной академии связи им. С.М. Буденного.

«Мы как представители «Зенита» пришли поздравить Военную академию со столетием. Меня послали играть за сборную Санкт-Петербурга. Почему? Ну, в генералы я пока не гожусь, а за сборную Санкт-Петербурга, потому что я здесь родился, самое то», — говорит Андрей Аршавин, бывший капитан сборной России.

Обе команды отлично подготовились и показали слаженную игру. Звезды российского футбола старались особо не вмешиваться в игру, чтобы шансы обеих команд были равными, правда, в решающие моменты все же брали дело «в свои ноги». Итоговый счет 3:4 в пользу команды правительства.