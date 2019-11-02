Онищенко предупредил об опасности западной моды на голые щиколотки

Западная молодежная мода на укороченные штаны, когда щиколотки в любую погоду остаются открытыми, для северного климата абсолютно не подходит, таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Если мы говорим о голых щиколотках летом — это полезно, а если вся стопа ниже щиколотки голая, то есть человек ходит босиком, — это еще лучше, — с юмором отметил Онищенко. — Хотя хождение босиком в городских условиях трудноосуществимо, разве что на пляже».

Но зимой правила другие, уверен парламентарий.

«Что касается голых щиколоток зимой, это противоестественно для нашей культурной традиции и для наших традиций сбережения здоровья. Мы — страна по преимуществу северная, и принцип держать ноги в тепле родился не просто так, а сформировался в процессе эволюции. Щиколотка — это голеностопный сустав, для которого резкие перепады температуры, особенно у незакаленных людей, могут быть опасны. Обнаженная щиколотка в мороз — это противоестественное для этого сустава состояние. Следствием переохлаждения может стать воспаление: как сосудистое, так и самого сустава, что может привести к ревматоидным осложнениям».

По словам Онищенко, он сторонник одежды по сезону.

«Не нужно в мороз выставлять на всеобщее обозрение эту часть тела, — советует собеседник ФАН. — Особенно это касается девушек, которые, порой, оголяют тело, следуя сложной и разнонаправленной системе привлечения внимания молодых людей. Оголенная щиколотка, не спорю, — это красиво, но эстетическое наслаждение окружающих не стоит того, чтобы доводить себя до болезни». «Так что зимой: обувь по сезону, теплые носки и следование известному правилу — «ноги в тепле, живот в голоде, голова в холоде». Но с «головой в холоде» тоже важно не переусердствовать, а то можно заработать менингит, который, как известно, чреват самыми серьезными последствиями», — предупредил Геннадий Онищенко.

Ранее против западной моды на оголенные щиколотки зимой, как опасной для здоровья, высказались и другие российские врачи.

Читайте также: Лекарства, которые не лечат — эксперты назвали потенциально опасные для здоровья препараты.