Москва, 2 ноября. Китайская иномарка Geely Emgrand возглавила рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Анализ российского рынка «вторички» провела группа автомобильных экспертов.

Так, китайская модель Geely Emgrand X7 2011–2013 годов выпуска буквально через 12 месяцев после выхода с конвейера ржавеет. На второй строчке расположилась немецкая иномарка Opel Astra 2005–2012 годов выпуска, у которой ржавчиной покрываются колесные арки, двери в нижней части, а также днище и капот.

Третье место закрепилось за японским Nissan Almera первого поколения европейской сборки. Коррозия у этой модели начинается через 3-4 года. Об этом пишет издание «Новые автомобили».

В топ-5 также попали японская Mazda 6 2005–2008 годов выпуска и американский Ford Mondeo образца 2006–2010 годов. У этих иномарок начинают ржаветь детали спустя 5-6 лет эксплуатации.

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