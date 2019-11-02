Объявленный в розыск террорист сражается в рядах ПНС Ливии

Пресс-служба ЛНА объявила, что Саад ат-Тайра, один из видных террористов, которого разыскивают службы безопасности и вооруженные силы Временного правительства в Тобруке, воюет в рядах банд так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Пресс-служба отмечает, что Саад ат-Тайра неоднократно появлялся на видеозаписях, в которых угрожал Ливийской национальной армии.

Представители ливийской армии подтвердили: когда командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале военной операции по освобождению Триполи, все боевики террористических группировок, преследуемые службой безопасности и военными в городах Бенгази и Дерна, немедленно побегут в ливийскую столицу.

Саад ат-Тайра, известный по прозвищу «Абу Зубейр», родился в 1977 году на близ Дерны. В декабре 2014 года он стал одним из основателей коалиции экстремистских вооруженных группировок «Совет моджахедов Дерны», но бежал из города в 2015 году. Позже он вошел в группировку, состоящую из террористов, которые также бежали из Дерны, Бенгази и Адждабии. Вместе со своей бандой из Бенгази и «Советом шуры Адждабии» ат-Тайра участвовал в попытках захватить Машруа ан-Нахр, а также воевал против сил ЛНА в Дерне и Бенгази.

В настоящий момент является одним из полевых командиров бригады «Абу Салим», которая официально входит в состав в структуры министерства внутренних дел так называемого Правительства национального спасения Ливии.

В появлении хорошо известного в Ливии террориста в одном из роликов ПНС нет ничего удивительного, уверен военный эксперт и глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Среди боевиков, сражающихся за нынешних хозяев Триполи, немало членов «Аль-Каиды1 в странах Исламского Магриба» и террористов ИГИЛ1 (обе международные террористические группировки запрещены в РФ).

«Такая публика концентрируется именно вокруг ПНС, потому что их или нанимают в качестве наемников под контролем Турции, или по призыву джихадистских группировок, в том числе ливийской «Аль-Каиды» — это «Аль-Каида в странах Исламского Магриба» (AQIP). Они действуют либо в координации с войсками ПНС, либо действуют фактически полуавтономно, формально координируясь с ними, но принимая решения самостоятельно, — указал Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей. В целом, это часть конгломерата различных сил, которые называют «силы ПНС» — это и армия ПНС, различные боевики от умеренных джихадистов до выходцев из ИГИЛ».

На данный момент так называемое Правительство национального согласия мало чем управляет даже в самом Триполи, напомнил военный эксперт. Террористические группировки в Ливии открыто этим пользуются.

«Сарадж фактически мало чем управляет и без внешней поддержки он вообще пустое место. В результате ПНС даже в своей столице Триполи не смогло призвать к порядку джихадистские группировки, которые контролируют часть городских кварталов, — напомнил собеседник ФАН. Сейчас этих людей используют как на фронте, так и для нападения на растянутые линии снабжения ЛНА в центральной Ливии. К югу от Сирта периодически происходят нападения, причем атакуют как боевики ИГИЛ, так и различных структур «Аль-Каиды»; эти террористы не стесняются заявлять, что поддерживают признанное на Западе правительство Сараджа».

В целом разношерстная «армия» ПНС — сборище разнородных бандформирований и группировок, возникших в растерзанной гражданской войной Ливии после свержения Каддафи — оказалась не слишком эффективна.

«Хотя фронт к югу от Триполи относительно подвижен, но действий террористов Сараджа недостаточно, чтобы добиться каких-то реальных результатов», — считает Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.