Полпред в СЗФО призвал СМИ уделять больше внимания положительным событиям в регионах

В деле освещения национальных проектов важна синергия усилий органов власти и средств массовой информации, заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, выступая на церемонии награждения победителей конкурса СМИ «Сезам-2019» в Георгиевском зале Михайловского замка.

Также он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий для развития журналистики и гражданского общества в целом. По словам полпреда, таких проектов в нашей стране больше нет, и СЗФО — единственный федеральный округ, который проводит нечто подобное. И это повод для гордости.

«Очень важна полученная вами возможность пообщаться друг с другом в эти дни, поделиться опытом, понять друг друга, — обращаясь к собравшимся, заметил Гуцан. — Ведь вы журналисты, которые работают, условно говоря, «на земле» — не на федеральных каналах, не в Москве — а там, где есть возможность напрямую сталкиваться с нашими гражданами, с их проблемами, чаяниями, а иногда просьбами и требованиями».

В первую очередь, по словам полпреда, это требования к власти. Именно поэтому так необходимо наводить мосты между чиновниками и прессой, ведь последняя зачастую отражает запросы народа, которые первые должны претворять в жизнь.

«Некоторые могут сказать, что острые журналистские публикации и расследования вызывают «изжогу» органов власти — сказан Гуцан. — Я с этим не соглашусь. Если проблемы, освещаемые СМИ, существуют, если о них говорят и пишут, то это правильно, поскольку мы — те, кто работает в исполнительных органах власти — должны чувствовать то, что происходит «на земле», и не витать в облаках, а жить той жизнью, которой живет простой гражданин».

Продолжая развивать тему, полпред сказал, что президентом Владимиром Путиным поставлена амбициозная задача — совершить мощный прорыв в социально-экономическом, культурном и технологическом развитии страны. И в решении этой задачи СМИ, как четвертой из ветвей власти, также уготована своя особая роль. Здесь Гуцан особо остановился на необходимости освещения нацпроектов.

«Вопросы реализации национальных проектов — они о том, как будет развиваться государство, и как наши граждане будут жить дальше, в каких условиях. И тут я хочу затронуть тему, о которой нужно подумать нам всем: средства массовой информации зачастую в погоне за рейтингом — это мое мнение, если я не прав, поправьте меня — мало говорят о том, сколько всего хорошего делается в регионах, о конкретных результатах работ. Не следует ли их показывать? — задал вопрос присутствующим полпред. — Ведь иначе граждане совсем не увидят результатов нашей работы».

Завершая выступление, Александр Гуцан поблагодарил журналистов за активную гражданскую позицию и пообещал, что все материалы выставки и итогов конкурсных программ будут направлены президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Напомним, XVII Форум СМИ Северо-Запада или «СеЗаМ-2019» проходил на базе Политехнического университета имени Петра Великого в его новом Научно-исследовательском корпусе в течении двух дней - 31 октября и 1 ноября. Подведение итогов конкурса журналистов и торжественное закрытие прошли в Георгиевском зале Михайловского замка.