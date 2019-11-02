Неизвестный с ножом напал на девушку в здании французского комиссариата

Реюньон, 2 ноября. Неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на женщину. Инцидент произошел днем в здании комиссариата в заморском регионе Франции.

Злоумышленник напал на посетительницу комиссариата во французском Реюньоне. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Агрессивного гражданина ожидает психиатрическая экспертиза. В настоящее время французская полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Мужчину подозревают в насилии и оправдании терроризма.

По предварительным данным, нападение произошло около 14:30 по местному времени (13:30 по Москве). Две девушки зашли в комиссариат, чтобы подать заявление, за ними следом в здание вошел неизвестный. После чего мужчина набросился на одну из посетительниц и приставил ей нож к горлу. Находившиеся неподалеку правоохранители тотчас среагировали и задержали злоумышленника.