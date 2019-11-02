Нелегальные 75 миллионов ФБК могли храниться на тайной флешке с криптовалютой

В деле об отмывании так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) 75 миллионов рублей появились новые подробности. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло рассказал о некоем анониме, который принес в ФБК таинственную флешку с десятками миллионов в биткоинах. В фонде личность «курьера» тщательно скрывают, боясь выдать иностранного спонсора.

«Фонд борьбы с коррупцией» попал в поле зрения следственных органов после появления информации об отмывании в организации миллиарда рублей. В конечном итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Работники ФБК отказываются сознаваться в преступлениях и систематически заявляют, что живут исключительно на донаты россиян.

Илья Ремесло на страницах издания Ruposters опубликовал материал, в котором изложил свою версию причин уголовного преследования ФБК и его сотрудников. По его мнению, слова о невиновности работников ФБК — фальшь, а 75 миллионов взялись «не из воздуха».

Член общественной палаты обратил внимание на интервью Владимира Воронина — юриста ФБК Вячеслава Гимади. В беседе с «Коммерсантом» он заявил, что 75 миллионов могли «всплыть» в документах следствия после сделки с криптовалютой. По сведениям адвоката, полученным от Гимади, в фонд ранее приходил некий жертвователь, который вручил флешку с данными, позволяющими совершить трансфер с биткоинами на сумму в 75 миллионов. По оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты.

«Реализовали биткоины через криптовалютную биржу, а полученные денежные средства разместили на счетах. Возможно, следствие считает, что это отмывание. Однако на самом деле это обычная торговая операция», — рассказал Воронин журналистам.

Ремесло отметил странность ситуации. Аноним отдал огромную сумму денег, а сотрудники, ничего не проверяя, совершили операцию с деньгами, неизвестного происхождения. Блогер Алексей Навальный, обычно хвастающийся своей «открытостью», ничего об этой операции не говорил. Он рассказывал лишь о «медианном пожертвовании в 500 рублей» и об отчетах, в которых указаны суммы в «несколько десятков миллионов». И ничего про биткоины, проведенные через счета фонда. Илья Ремесло полагает, что флешка с криптовалютой как раз и представляла собой деньги от иностранного источника.

Общественник считает, что истории Навального про флешку и анонима рассчитаны лишь на тех, кто готов «не рефлексировать, а распространять». Сама мысль о том, что все-таки основатель ФБК получает деньги от зарубежных спонсоров, пугает его зрителей и жертвователей. Ведь в таком случае «образ честной и прозрачной организации» рухнет. Однако эта позиция смешна. Все, что требовалось от Навального — зарегистрироваться в качестве иноагента официально, так как законом не запрещено иностранное финансирование. Но этого блогер не делает, предпочитая врать и скрывать очевидное, демонстрируя свое неуважение к своим жертвователям. А потом удивляется, почему в ФБК приходят с обысками, подытожил Ремесло.

Напомним, инсайдерский Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» ранее опубликовал сведения, согласно которым элитное жилье главы так называемого «Альянса врачей» Анастасии Васильевой (предполагаемая любовница Алексея Навального) могло быть куплено на средства зарубежных спонсоров ФБК.