Ученые установили, что корь «обнуляет» иммунитет человека

Вашингтон, 2 ноября. Ученые США пришли к выводу, что корь негативно влияет на иммунитет, «обнуляя» его память. В результате человек становится более восприимчив к другим болезням.

Исследование опубликовано в журнале Science Immunology. Специалисты заявили, что вирус кори опасен для человека, особенно в первые несколько лет жизни. Так, каждый год в мире от кори умирает более 100 тысяч человек, большая часть из них — дети в возрасте до пяти лет.

Те, кто переболел корью, не могут жить спокойно еще несколько лет, считают эксперты. Дело в том, что после острой вирусной инфекции организм человека становится более восприимчив к другим болезням в течение долгого времени.

Исследование показало, что вирусы кори уничтожают часть клеток, из-за чего у иммунитета наступает своеобразная амнезия.

Кроме того, эксперты взяли на анализ кровь 77 детей, принадлежащих к религиозной общине в Нидерландах, члены которых не ставят вакцины. Родители несовершеннолетних дали согласие на забор крови до и после вспышки кори. Специалисты установили, что переболевшие корью дети потеряли от 11 до 73% антител, которые хранят в себе память о перенесенных болезнях.

Американские ученые пришли к выводу, что вакцинация необходима не только чтобы защитить организм от вируса кори, но и для предотвращения «обнуления» иммунитета человека.