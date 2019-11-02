«Нафтогаз» направил в арбитраж новый иск против «Газпрома»

Киев, 2 ноября. Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По словам Витренко, основной текст иска занимает 500 страниц, к нему прилагаются три отчета международных экспертов, показания свидетелей и другие документы. Он отметил в Facebook, что решение по этому арбитражу будет принято в 2021 году.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года и феврале прошлого года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» касательно соглашений на поставку и транзит голубого топлива. Суд взыскал с российской компании в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через территорию Украины, однако с учетом обязательств украинской компании по решению в споре о поставках газа российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» соответствующий вердикт обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены решения. Помимо этого, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению соглашений с «Нафтогазом», действующих до конца текущего года.

Текущий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. В ходе трехсторонней консультации России, Украины и Еврокомиссии в Брюсселе Москва предложила продлить контракт на имеющихся условиях на короткий срок. Однако Киев отказался. В Москве уверены, что Украина не сможет до 1 января 2020 года перестроиться на европейские правила, а значит, текущий контракт придется продлить.

«Газпром» предложил «Нафтогазу» отказаться от финансовых претензий для продления контракта. При этом к концу года ожидается завершение строительства газопровода «Северный поток ― 2» в обход Украины. Ранее разрешение на строительство выдала Дания, оно стало последним необходимым для реализации проекта.