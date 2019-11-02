Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Пользователи Сети высмеяли предложение украинского эксперта о ракетном ударе по АЭС в РФ

317
0 Оставить комментарий

Пользователи Сети высмеяли предложение украинского эксперта о ракетном ударе по АЭС в РФ

Москва, 2 ноября. Пользователи социальных сетей высмеяли предложение украинского эксперта Тараса Загороднего создать ракеты для ударов по российским атомным электростанциям.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний призвал Украину наладить производство ракет с дальностью до 2,5 тысяч километров. Он предложил запустить снаряды по российским АЭС, тем самым вызвав «ядерный взрыв».

Пользователи соцсетей назвали заявления украинского эксперта чересчур амбициозным и глупым. Один из пользователей написал в соцсети Twitter, что «люди, живущие в стеклянных домах, не должны кидать камни в других».

«Он бы свои берег, по ним и бить не надо», — отмечается в комментарии.

«Отличная идея. Я бы их назвал «Камни с неба!» — подчеркивается в другом.

«Помню, подобный эксперт еще во времена Майдана говорил, что ядерную бомбу соберет в сарае за пару месяцев», — пишет пользователь соцсети.

«Самые «боевитые» — это обычно максимально далекие от армии люди. Либо совсем-совсем не служившие, либо больные», — отмечает другой.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что предложение украинского политического эксперта Тараса Загороднего — лишь смесь паранойи и ностальгии по атомному оружию. Он добавил, что украинским спецслужбам необходимо реагировать на подобного рода заявления политиков.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров