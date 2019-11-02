Арестован второй подозреваемый по делу об убийстве в Нарьян-Маре. События дня. ФАН-ТВ

Арестован второй фигурант дела об убийстве в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре арестован еще один подозреваемый по делу об убийстве шестилетнего мальчика. Под стражу заключен охранник детского сада «Сказка», где и случилась трагедия. Одной из ее причин, по версии следствия стала фатальная халатность: сотрудник садика беспрепятственно пустил на территорию незнакомого мужчину, как оказалось — детоубийцу. Напомним, неизвестный зарезал шестилетнего ребенка. Охранник и главный подозреваемый арестованы на два месяца. Мотивы преступления шокируют. На кровопролитие 36-летний житель Нарьян-Мара решился, преследуя навязчивую идею. Голоса в голове подсказали ему, что убийство маленького мальчика — ключ к вечной жизни. К слову, при задержании оперативники сразу заметили, что мужчина был пьян. Затем выяснилось, что вдобавок он состоит на учете нарколога, а ранее лечился в психиатрической клинике. Месяц назад после не менее жуткого случая в Саратове общественность заговорила о возвращении высшей меры наказания для педофилов и убийц. Напомним, там была убита школьница. После событий в Нарьян-Маре эти призывы звучат еще громче.

Малайзия закупит самолеты у России вместо ЕС Весьма неожиданный ультиматум для ЕС подготовила Малайзия. Страна может отказаться от европейских самолетов в пользу российских. Именно такой сценарий в торговой войне между Западом и Востоком предложил малазийский премьер Махатхир Мохамад. Он выступил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Обновить авиапарк власти хотят неспроста — это своеобразный ответ на действия Европарламента. В прошлом году он решил ограничить импорт пальмового масла, а в дальнейшем вообще от него отказаться. Но такие меры больно бьют по партнерам с Юго-Восточной Азии. Индонезия и Малайзия — мировые лидеры по производству этого продукта. Мохамад призвал все страны АСЕАН выступить единым фронтом, и некоторые из них всерьез готовы к бойкоту товаров ЕС. Внезапно в тени «пальмы раздора» оказалась и Россия. Ведь, вполне вероятно, что торговая война Азии с Европой уже точно не пойдет «как по маслу».