Арестован второй подозреваемый по делу об убийстве в Нарьян-Маре. События дня. ФАН-ТВ

Арестован второй фигурант дела об убийстве в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре арестован еще один подозреваемый по делу об убийстве шестилетнего мальчика. Под стражу заключен охранник детского сада «Сказка», где и случилась трагедия. Одной из ее причин, по версии следствия стала фатальная халатность: сотрудник садика беспрепятственно пустил на территорию незнакомого мужчину, как оказалось — детоубийцу. Напомним, неизвестный зарезал шестилетнего ребенка. Охранник и главный подозреваемый арестованы на два месяца. Мотивы преступления шокируют. На кровопролитие 36-летний житель Нарьян-Мара решился, преследуя навязчивую идею. Голоса в голове подсказали ему, что убийство маленького мальчика — ключ к вечной жизни. К слову, при задержании оперативники сразу заметили, что мужчина был пьян. Затем выяснилось, что вдобавок он состоит на учете нарколога, а ранее лечился в психиатрической клинике. Месяц назад после не менее жуткого случая в Саратове общественность заговорила о возвращении высшей меры наказания для педофилов и убийц. Напомним, там была убита школьница. После событий в Нарьян-Маре эти призывы звучат еще громче.
Малайзия закупит самолеты у России вместо ЕС
Весьма неожиданный ультиматум для ЕС подготовила Малайзия. Страна может отказаться от европейских самолетов в пользу российских. Именно такой сценарий в торговой войне между Западом и Востоком предложил малазийский премьер Махатхир Мохамад. Он выступил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Обновить авиапарк власти хотят неспроста — это своеобразный ответ на действия Европарламента. В прошлом году он решил ограничить импорт пальмового масла, а в дальнейшем вообще от него отказаться. Но такие меры больно бьют по партнерам с Юго-Восточной Азии. Индонезия и Малайзия — мировые лидеры по производству этого продукта. Мохамад призвал все страны АСЕАН выступить единым фронтом, и некоторые из них всерьез готовы к бойкоту товаров ЕС. Внезапно в тени «пальмы раздора» оказалась и Россия. Ведь, вполне вероятно, что торговая война Азии с Европой уже точно не пойдет «как по маслу».
РПЦ прекратит диалог с главой Элладской церкви
События на религиозном фронте развиваются не менее драматично. РПЦ прекращает диалог с главой Элладской церкви. Причиной нового раскола в православном мире, конечно же, стала украинская автокефалия. 29 октября греческий архиепископ Иероним II официально признал эту структуру — так называемую ПЦУ (Православную церковь Украины). Впрочем, все контакты с Элладой РПЦ разрывать не намерена. Лишь с теми, кто поддерживает раскольников в Незалежной. Православный бунт в Киеве начался еще год назад, когда местные неканонические церкви решили объединиться в тот самый «ансамбль ПЦУ», во главе которого встал митрополит Епифаний. Это сделано наперекор УПЦ — украинской православной церкви Московского патриархата. В России именно она признана канонической. Но масла в огонь подлил Константинопольский патриарх Варфоломей, он подписал для Незалежной томос об автокефалии, то есть административной независимости. Правда, затем и в рядах раскольников начался свой раскол. Небезызвестный Филарет, один из лидеров неканонического православия на Украине, от томоса в итоге отрекся. Хотя изначально его принимал. Филарет сослался на плохие условия, которые попросту сделали религию в стране зависимой от Константинополя.