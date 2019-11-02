Курдские террористы хотят вернуть оккупационные силы США на север Сирии

Ряд СМИ распространили сообщения о том, что «спецслужбы» террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК), действующие на территории Сирии — вероятно, имеется в виду так называемые «силы безопасности «Асайиш», которые входят в состав созданных США «Демократических сил Сирии» (SDF), — готовят в Заевфратье теракты, которые намерены выдать за деятельность «спящих ячеек» из ушедшего в подполье «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в РФ).

Учитывая, что среди курдских «чекистов» немало бывших боевиков ИГ1, опасения могут быть вполне обоснованными. Вопрос в том, для чего курдским террористам это может быть нужно.

«Асайиш» — это боевое крыло «Демократического союза Сирии» (PYD), партии автономистов из числа сирийских курдов. С началом конфликта в Сирии PYD перешел на сепаратистские позиции под влиянием подтянувшихся из Ирака и Турции боевиков и активистов РПК. «Служба безопасности» PYD приобрела в сирийском Заевфратье печальную славу. На ее счету похищения, убийства, пытки и бессудные расправы как над лидерами из других этнических групп, так и над оппонентами среди курдских деятелей.

Курдские спецслужбы, предположительно, могут стоять и за некоторыми диверсиями против американских конвоев и колонн с контрабандной нефтью, — хотели лишний раз напомнить союзникам из Пентагона, что без них никак не обойтись.

Впрочем, за время американо-курдской оккупации теракты и диверсии в Заевфратье стали делом обыденным. На таком фоне «Асаийш» под предлогом борьбы с террористическим подпольем регулярно проводили кампании арестов и зачисток неугодных, попутно облагая рэкетирским налогом целые племена и кланы.

С началом турецкой операции «Источник мира» немало бывших боевиков ИГИЛ1 и членов их семей сбежали из мест содержания. Причем из примерно 14 тысяч человек, которые выбрались на свободу, лишь половина находилась в зоне турецкой операции. Остальные были освобождены в ходе налетов «групп неизвестных» в тех районах Хасаки и Ракки, докуда турецкие самолеты не долетали. И при этом подведомственная «Асайиш» охрана лагерей и тюрем практически не понесла потерь…

На первый взгляд здесь какое-то противоречие — зачем курдам, воевавшим против террористов из группировки не на жизнь, а на смерть, иметь дело с террористами? Ответ прост — обычным курдам незачем. А вот тем, для кого война связана с бизнесом и нефтью, «террористическая угроза» необходима, иначе они могут потерять все.

Границы им поставили Штаты. Так как Пентагон и ЦРУ не смогли уговорить курдских боевиков отказаться от символики РПК и заретушировать присутствие этой группировки в самопровозглашенных органах власти на северо-востоке Сирии, Дональд Трамп дал союзникам отведать турецкого кнута. А чтобы они не подчинились от безысходности Дамаску, предложил увеличить их долю дохода от разграбления нефтяных месторождений Заевфратья, которые остались под контролем вооруженных сил Соединенных Штатов. Пока власти Сирии и Россия спасают население Сирии от очередного кровопролития и обеспечивают размежевание курдских вооруженных формирований и турецких войск (американцы с этим не справились), курдские полевые командиры снова пытаются договориться с Америкой.

Трамп, кстати, преподнес урок не только им, но и Европе. Год назад он заявил, что региональные союзники и партнеры США по НАТО должны заниматься разведением сторон и борьбой с радикалами в Сирии, а американский контингент он собирается выводить. Когда никто не пожелал принимать на себя основное военное бремя «на земле», Трамп сделал ход конем.

Президент США решил показать всему миру, что в Сирии его интересуют только нефть и заслон, выставленный на пути из Ирана — то есть юго-восточные районы провинции Дейр эз-Зор и юг Хомса, где незаконно действует американская военная база «Ат-Танф». Здесь собранные США боевики готовятся к боям против проиранских формирований в Сирийской пустыне и примыкающих районах Ирака. В Багдаде и Басре арабо-шиитская оппозиция Ирану (есть и такая) во главе с кланом ас-Садров готовится дать бой проиранским группировкам из состава ополчения «Хашд аш-Шааби». Банды ИГИЛ активны по обе стороны сирийско-иракской границы. Несколько тысяч американских военнослужащих, выведенных с сирийского северо-востока, оказались вдруг совсем не в Саудовской Аравии, где якобы под них расширяли пункты базирования на побережье Персидского залива, а в Иракском Курдистане. А ведь здесь и так уже находилось свыше 5 тысяч американских военнослужащих, которые опекают основные нефтяные месторождения и трубопроводы.

Иракский Курдистан граничит с Сирией, Ираном и Турцией. В расположенных на его территории горах Кандиль турецкая армия долгие годы ведет операцию против «Рабочей партии Курдистана». Иранцы эту организацию тоже не любят, так как опасаются курдского сепаратизма на собственной территории. Но ради выхода к Средиземноморью готовы были иметь с ней дело, в том числе при посредничестве курдо-иракского клана Талабани из иракской Сулеймании.

Как упоминал накануне начала турецкого «Источника мира» «главнокомандующий» курдских боевиков Мазлум Абди, деловое предложение ему делал лично Касем Сулеймани, командующий КСИР, который отвечает за специальные операции Тегерана за рубежом. Но Мазлум отказался договариваться с Ираном, так же как раньше отказался иметь дело с Дамаском. В итоге все пришлось решать Турции и России, заключившим меморандум в Сочи и создавшим зону патрулирования на сирийско-турецкой границе.

Примечательно, что робко выдвинутая Минобороны ФРГ инициатива по созданию «международной зоны безопасности» на северо-востоке Сирии была раскритикована немецкими же дипломатическим ведомством и парламентом, после чего почила в бозе.

Благодаря российской военной полиции и подразделениям САА, которые встали между турками и курдами, турецкое наступление остановилось. Кое-кто из курдских сепаратистов явно не прочь столкнуть Россию с Турцией, судя по недавней провокации против колонны военной полиции РФ у населенного пункта Дербасия.

Прикрываясь российско-сирийским щитом, курдское руководство тянет время. Среди местного населения немало тех, кто настроен оппозиционно по отношению к действующему правительству САР, поэтому курдские группировки рассуждают о создании некой «зоны деэскалации» на период политического урегулирования. Параллельно они стараются уговорить американцев вернуть подразделения на север Сирии — в Рожаву, на северо-восток Хасаки, и гарантировать им защиту. Такое предложение отвечает интересам не столько курдского населения в регионе, сколько главарей сепаратистских группировок. Они могут сохранить свое положение только на крайнем северо-востоке Сирии, где до сих пор держатся, прикрываясь сирийской армией и США. Ни в Турции, ни в Ираке им места уже нет. И несмотря на активы в европейских банках и принятый Палатой представителей Соединенных Штатов законопроект об убежище в США, курдским лидерам неохота покидать насиженные места, где они получали немалую прибыль.

Чтобы обеспечить себе поддержку американцев, которым нужен сильный тыл на период активизации борьбы с иранским влиянием в Ираке, курдские сепаратисты в Сирии готовы сами в очередной раз поджечь Заевфратье с помощью выпущенных на свободу террористов — чтобы предложить Вашингтону свою поддержку для их нейтрализации.

Однако у ИГИЛ в этой игре есть еще одно предназначение.

Продолжение следует...

1 Организация запрещена на территории РФ.