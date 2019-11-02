Политики и журналисты рассказали, как популяризировать нацпроекты в регионах

На панельной дискуссии «Редакторский час: как усилить звучание национальных проектов в региональной прессе», состоявшейся на базе Политехнического университета в рамках XVII Форума СМИ Северо-Запада, представители власти и журналистского сообщества обсудили форматы сотрудничества, при которых тема нацпроектов освещалась бы наиболее эффективно.

Среди участников встречи были главный редактор информагентства ТАСС Михаил Петров, заместитель директора департамента проектной деятельности правительства России Максим Ксензов, вице-губернатор Псковской области Николай Цветков, главный редактор вологодской газеты «Красный Север» Надежда Кузьминская и главный редактор архангельской газеты «Правда Севера» Светлана Лойченко. Модератором дискуссии выступил председатель Ассоциации средств массовой информации Северо-Запада Александр Потехин.

Только 30% населения знает о национальных проектах и связывает с ними происходящие вокруг улучшения, считает вице-губернатор Псковской области Николай Цветков. Проблема в том, что чиновники, занимаясь реализацией нацпроектов, подразумевают «линейное мышление» у граждан, для которых все это делается.

«Если мы напишем в газете Северского района Псковской области, что в нем в рамках нацпроектов освоено 1,5 миллиона рублей, то жителям этой области данная информация не даст ровно никакого понимания сути проделанной работы. Но если мы напишем, что это, условно говоря, проект «Дорога к дому» и все это можно увидеть своими глазами и пощупать, все сразу встает на свои места».

Необходимо использовать методику «эмоциональных крючков», считает Цветков, а в описании достижений нацпроектов должен быть использован принцип «меньше рационального, больше эмоционального».

Редактор вологодской газеты «Красный Север» Надежда Кузьминская произнесла серьезную речь, в которой рассказала про сложности понимания сути национальных проектов и коллективную ответственность тех, кто их реализует.

«Черт голову свернет, если начать разбираться в теме нацпроектов. Их структура слишком громоздкая. У нас есть нацпроекты, заявленные на федеральном уровне, есть система региональных национальных проектов, входящих в систему федеральных (и финансирующихся по софинансированию в том числе из федерального бюджета). Также есть проекты партии «Единая Россия» — и по целеполаганию они тоже находятся в парадигме национальных проектов! А еще есть региональные нацпроекты, которые финансируются из региональных бюджетов и поэтому не являются частью федеральных», — описала всю сложность системы Кузьминская.

Когда выполняется предусмотренная этими планами работа, все сопричастные хотят быть упомянуты в СМИ, резюмировала она. Однако людей, для которых эта работа делалась, не волнует, из какого бюджета выделены деньги на починку условной дороги. Если работа сделана — людям просто хорошо, они довольны, и им все равно, из чьего кармана были заплачены деньги на реализацию проекта. Но если нет…

«Гражданам не важно, из какого бюджета не заделана яма у них во дворе — федерального или регионального. Начинают писать жалобы всем, вне зависимости от причастности: первым пунктом — главе района, вторым — в редакцию газеты, третьим — в приемную губернатора, и обязательно — обязательно! — из-за любой ямы пишут в приемную президента», — заявила редактор «Красного Севера».

Не надо отводить СМИ роль «Мистера Очевидности», считает Кузьминская. Если дорогу починили, то люди и так об этом уже знают — потому что ездили по ней вчера. Если же об этом прочитает та часть граждан, в населенном пункте которых дорога так и не сделана, у них возникнет лишь чувство раздражения, чего власти точно не хотят.

«Я не говорю, что не надо писать обо всем хорошем, что делается у нас для людей, — просто нужно поменять угол обзора. СМИ должны стать площадкой для общения властей и граждан, чтобы первые понимали, что именно им надо делать, а вторые знали, что их слышат и стараются ради них. Тогда и политический эффект от нацпроектов будет максимальным», — резюмировала журналист.

Далее модератор дискуссии Александр Потехин передал слово главному редактору информагентства ТАСС Михаилу Петрову, напомнив при этом, что именно это издание выступает оператором специально созданного под нацпроекты сайта «Будущее России» и, соответственно, является лидером в их освещении.

«Сразу, как только появилась тема нацпроектов, стало ясно, что это надолго и что они сами по себе будут давать большое количество положительных инфоповодов, —сказал Михаил Петров. — Мы столкнулись с большим количеством вопросов при организации портала «Будущее России», и главный принцип, который мы решили для себя избрать, — это поставить во главу угла именно человека, ради которого эти нацпроекты делаются».

Стопка бумаг и куча цифр вряд ли заинтересуют широкую аудиторию, считает главный редактор ТАСС. За семь месяцев существования портала на тему реализации нацпроектов создано около 15 тысяч новостей — это абсолютный рекорд в деле освещения данной области. Помимо новостных также есть серьезные аналитические материалы и лонгриды — большие истории по разным тематикам.

«Однако дело не ограничивается текстовыми материалами, — заявил Михаил Петров. — Мы делаем упор также на аудиовизуальные материалы, на инфографику, которая позволяет, что называется, в картинках отметить то, что мы считаем важным. И эти нововведения уже дали плоды: новый сайт стали активно читать, и, хотя мы еще не можем похвастаться многомиллионной аудиторией, тем не менее прогресс есть».

Напомним, XVII Форум СМИ Северо-Запада, или СеЗаМ-2019, проходил на базе Политехнического университета имени Петра Великого в его новом научно-исследовательском корпусе в течение двух дней — 31 октября и 1 ноября. Подведение итогов конкурса журналистов и торжественное закрытие прошли в Георгиевском зале Михайловского замка.