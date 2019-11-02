ФАН разъясняет: «Новая газета» манипулирует фактами в деле «За права человека» Пономарева

«Новая газета» выгораживает движение «За права человека» и его руководителя Льва Пономарева, создавая из него образ невинной жертвы правосудия. Лживость позиции этого антироссийского издания разоблачает Федеральное агентство новостей в своей традиционной рубрике «ФАН разъясняет».

Ранее Верховный суд РФ постановил ликвидировать движение «За права человека», основанное Львом Пономаревым. С требованием ликвидировать движение в суд обратился Минюст РФ. Основанием для ликвидации стали нарушения движением ряда российских законов, в первую очередь закона об иностранных агентах.

Информация о судебном решении сформировала сюжет в интернет-сервисе «Яндекс. Новости», где среди самых «громких» предсказуемо оказалась публикация в известной своей антироссийской позицией «Новой газете».

Статья в «Новой газете» называлась громко:

«Власти возвращаются к советским правилам». Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека».

В своей статье «Новая газета» всеми силами выгораживает движение «За права человека» и его руководителя Льва Пономарева, создавая из него образ «невинной жертвы».

При этом вся аргументация автора статьи в «Новой» сводится к тиражированию предположений и домыслов лиц, не имеющих отношения к этому делу. Так, либеральное СМИ приводит слова бывшего главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, который заявляет, что «однозначной позиции по этой ситуации у него нет, так как он не знаком с документами».

По словам Федотова, Пономарев даже не обращался к нему с этой проблемой. Для понимания претензий Минюста необходимо разбираться с документами и изучить устав «За права человека», заявляет экс-глава СПЧ.

Однако, судя по словам Федотова, никаких документов он сам не видел, а решение Верховного суда осуждает исключительно «с правозащитной точки зрения».

«С правозащитной точки зрения — всегда очень плохо, когда ликвидируется правозащитная организация», — говорит Федотов.

Весьма сомнительная аргументация, не правда ли?

«Новая газета» готова вытащить любой факт из истории деятельности движения ЗПЧ, чтобы увязать с лишением его юридического лица.

В качестве примера приведем цитату:

«Обозреватель «МБХ медиа» (создано беглым экс-олигархом Михаилом Ходорковским. — Прим. ФАН) правозащитник Зоя Светова предполагает, что причина ликвидации движения может быть в том, что Пономарев последний год активно занимался защитой фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и фигурантов дела «Нового величия» (обвиняются в создании экстремистского сообщества)».

Здесь, на наш взгляд, главное слово: «предполагает». Поиск доказательств, похоже, изначально даже не планировался.

Подобные домыслы и «предположения» не выдерживают никакой критики, особенно на фоне достоверно установленных фактов, касающихся деятельности движения ЗПЧ. Доказано, что непосредственной причиной ликвидации движения стали многочисленные нарушения со стороны «За права человека» закона об иностранных агентах.

Напомним, признаки иноагента были установлены у организации в ходе внеплановой документарной проверки. Движение «За права человека» попало в список иноагентов в феврале 2019 года. Кроме того, как сообщалось на сайте Минюста, иностранными агентами признали еще две организации, которыми руководил Пономарев: региональную общественную организацию «Горячая линия» и фонд «В защиту прав заключенных». Помимо этого, организации Пономарева получали гранты от комитета ООН и посольства Франции.

Примечательно, что статус иностранного агента движение уже получало в 2014 году, пишет НСН. Однако позже «За права человека» исключили из реестра иноагентов, но в 2019 году внесли снова.

Об всем этом «Новая газета» «скромно» умалчивает. При этом добавим, что в России отношение к иностранным агентам более чем лояльное, в отличие, скажем, от США. В Соединенных Штатах за нарушение закона 1938 года «О регистрации иностранных агентов» предусмотрено куда более суровое наказание — штраф до десяти тысяч долларов, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Таким образом, «Новая газета», собирая поспешные неоднозначные суждения некомпетентных деятелей, намеренно создает у читателей ложную картину. Издание сознательно умалчивает о фактах, установленных следствием, тем самым, скрывая важную информацию этом деле.

Тенденциозная и явно выборочная подача материала призвана вызвать у читателей сомнения в правомочности принятого Верховным судом решения, а из Льва Пономарева слепить образ невинной жертвы «произвола властей».

Напомним, рубрика «ФАН разъясняет» — это ответ антироссийским СМИ, которые пошли по пути репрессий и идеологической цензуры, направленной против нашего издания. Весной Федеральное агентство новостей начало силами штатных журналистов публиковать комментарии к новостям либеральных СМИ на их сайтах и в пабликах в социальных сетях. Увы, постоянно кричащие о свободе слова либералы на деле оказались неспособны к спокойной достойной аргументированной дискуссии. Комментарии ФАН они стали удалять, а наши официальные аккаунты — блокировать.

Желание донести до аудитории патриотическую точку зрения на события в стране и в мире, дать ориентиры в море антироссийских пропаганды побудило нас к созданию проектов «ФАН разъясняет», а также «Классификатор СМИ», в котором антироссийским прозападным изданиям найдено «достойное» место.