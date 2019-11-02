Сирия, 2 ноября. В городе Манбидж провинции Алеппо курдские боевики жгут дома местных жителей. Беженцам бывших курдских лагерей в Айн-Иссе привезли гуманитарную помощь. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации теракта в Тель-Абъяде в Ракке, в результате которого пострадало по меньшей мере 10 человек, в Алеппо подожгли дома местных жителей.

ВС Турции и союзные силы: в районе поселков на север Хасаки у Рас-аль-Айна продолжают отражать нападения курдских радикалов.

Международная коалиция: на севере Хасаки в районе города Камышлы организовали наблюдательный пункт.

Провинция Алеппо

Поступают новые данных о жертвах обстрела города Алеппо со стороны радикалов «Тахрир аш-Шам», которые укрываются на западных окраинах в промышленном районе. Как сообщает новостной портал SANA, в результате обстрела кварталов улицы Нил из гранатометов также пострадала женщина, с осколочными ранениями она доставлена в городскую больницу. Ранее сообщалось о гибели ребенка.

Несколько домов мирных жителей были сожжены курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) в в юго-восточной части города Манбидж, как сообщает новостной портал Alk Habour 21. Причина, по которой курдские радикалы подожгли дома местных, не называются. Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что курдские боевики из состава Демократических сил Сирии (SDF) будут скоро целиком выведены из всех районов в городах Манбидж и Тель-Рифат.

Провинция Идлиб

Беспилотники ВКС РФ нанесли удары по линиям обороны радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Кинда, Ат-Тах и деревне Юнисия на западе провинции, как сообщает новостное агентство Baladi News. Самолеты ВКС РФ нанесли удары по базам террористов и складам боеприпасов в районе поселков Аль-Бар, Хиш, Хазарин и окрестностям города Маарет-ан-Нуман на юге провинции. Одновременно отмечаются активные вылеты разведывательных самолетов ВКС РФ над позициям альянса.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абъяд на центральном рынке взорвался заминированный автомобиль. По данным источника в сети Twitter (@HousseinAk), погибло по меньшей мере 10 человек, количество раненых пока что уточняется. Иные медиаресурсы указывают до 15 погибших на рынке горожан. Протурецкие ополченцы, которые прибыли на место подрыва, возлагают вину за теракта на курдских радикалов из числа «Демократических сил Сирии». Курдские боевики сдали город турецкой армии 13 октября, но сохраняют активность в его окрестностях.

Провинция Хасака

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе города Камышлы полным ходом идет процесс строительства нового военного наблюдательного пункта армии США.

Источник также отметил о продолжающихся боестолкновениях между курдскими бандформированиями и бойцами протурецких фракций в районе поселка Абу-Расин, Даудия, Азизия, Касимия и Джейлам. Поступают сообщения о новых жертвах в рядах обеих сторон. Группировки пытаются занять участок шоссе, связывающий поселок Джелабия с городом Айн-Исса на севере провинции Ракка.

По данным Twitter-канала SST Sy, сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца провели две гуманитарные акции в лагерях для беженцев в лагере Аль-Арика и Мабук у города Айн-Исса. Жителям двух лагерей, которые ранее находились на оккупированных курдские боевиками территориях, были предоставлены почти четыре тысячи продовольственных индивидуальных пакетов с продуктами первой необходимости и теплые зимние вещи, которые распределили между новоприбывшими в лагеря семьями. 500 продовольственных пакетов было выделено для беженцев, который прибыли из поселка Тель-Тамр, где отмечаются сейчас активные боевые действия против курдских бандформирований.