Донбасс сегодня: радикалы свозят к фронту юных боевиков, из ВСУ пропала военная помощь США

Донбасс, 2 ноября. В ДНР ранен мирный житель, республика под огнем тяжелых минометов. Националисты привезли в Донецкую область молодых парней для провокаций. Командование изымает минометы «Молот» из ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства Луганска и Донецка в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) за сутки зафиксировали 23 обстрела, произведенных украинской армией по 13 населенным пунктам. Огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового орудия.

В поселке Зайцево близ Горловки снарядами гранатомета поврежден жилой дом. В ДНР имеются раненые среди мирных жителей. Военнослужащие ВСУ из Авдеевки открыли огонь из тяжелых 120-мм минометов по пригороду Донецка, селу Спартак. В результате обстрела пострадал мужчина 1979 года рождения. Со множественными травмами в тяжелом состоянии раненый находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

В район разведения сторон прибывают «юные патриоты» Украины

По информации Управления Народной милиции ДНР, на протяжении октября в район разведения Богдановка — Петровское продолжают прибывать группы националистов, которые формируются в отдельные подразделения и объединяются в лагеря. Разведка ДНР отмечает, что недавно в село Николаевка (вблизи участка разведения) на трех автобусах прибыла группа молодых людей в возрасте до 19 лет. Юноши будут проживать в тренировочном лагере украинских националистов и заниматься огневой подготовкой.

Прибывших молодых людей будут готовить к участию в протестных акциях. Лидеры радикалов делают ставку на участие тренированной молодежи в блокировке путей отведения военной техники и живой силы армии, сообщает спикер НМ ДНР полковник Эдуард Басурин. Расчет сделан на то, что украинские военные и правоохранители не смогут стрелять по «детям».

На военных складах ВСУ отсутствует 60% оружия и спецтехники из НАТО

В расположении оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» работает комплексная проверка штаба, которая выявила отсутствие 60% военного имущества, поступившего в ВСУ из стран НАТО в качестве военной помощи. Установлены многочисленные факты хищений оружия, техники и спецсредств в частях украинской армии, сообщает пресс-офицер НМ ЛНР Яков Осадчий. По информации собственных источников луганчан, в последние дни комиссия выявила отсутствие автономных печей отопления, топлива к ним, зимней форменной одежды, средств бронезащиты.

Из ВСУ изымают опасный и ненадежный миномет «Молот»

Под руководством командования ВСУ из частей и соединений украинской армии повсеместно изымается миномет украинского производства «Молот» калибром 120 мм, сообщает Яков Осадчий. Минометы стали причиной травмирования и гибели многих украинских солдат. Сейчас орудия меняют на другие 82-мм калибра. Но основная причина такой замены — это то, что оружие калибром 120 мм запрещено к использованию Минскими соглашениями, которые, похоже, Киев все-таки решил начать выполнять.