Украина закрыла небо над Черным морем из-за учений у границ Крыма

Киев, 2 ноября. Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря на время проведения учений в Херсонской области возле границы с Крымом. Об этом сообщило командование воздушных сил страны.

В ведомстве сообщили, что учения проходят на полигоне «Ягорлык». Украинские военные испытывают ракеты различных модификаций С-300 (ПТ, ПС и В1), а также проводят ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.

Как сообщил «Украинский милитарный портал», прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 6.00 до 16.00 (с 7.00 до 17.00 по московскому времени) и запрещает навигацию судoв, аналогичное время указано для запрета полетов с оповещением A3684/19 NОTAM, сообщает «Газета.ру». Площадь учений составляет 6,3 тысячи квадратных километров и охватывает территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Ранее МИД РФ выразил озабоченность из-за учений Украины у границ России. Заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя заявление Киева об учениях в Херсонской области, отметил, что любые учения возле российских государственных границ вызывают озабоченность.