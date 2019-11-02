Трое детей провалились под лед в Башкирии

Уфа, 2 ноября. Смертельный инцидент произошел в Нуримановском районе Башкортостана — трое детей провалились под лед. Один из них погиб на месте.

ЧП произошло днем 2 ноября в селе Байгильдино, сообщает источник Федерального агентства новостей.

«Информация в экстренные службы района поступила около 4 часов дня от 38-летнего отца детей. Он сообщил, что нашел троих своих детей, провалившихся под лед в 150 метрах от их частного дома», — уточнил собеседник агентства.

До прибытия спасателей мужчина самостоятельно достал из воды пятилетнего сына и трехлетнюю дочь. После несовершеннолетних увезли в местную больницу с диагнозом переохлаждение.

Сотрудникам экстренных служб потребовался час, чтобы достать из воды семилетнего мальчика. Врачи скорой помощи попытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

Дома находились еще двое детей. Местные жители характеризуют семью, как положительную. В настоящее время с родителями детей работает психолог. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия