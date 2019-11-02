«Террористы, Трамп и собака»: эксперт назвал фейк о ликвидации аль-Багдади в Сирии «реалити-шоу»

Президент США Дональд Трамп позавидовал псу, отличившемуся в фейковой операции по ликвидации главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади — на выступлении в Миссисипи американский лидер отметил, что СМИ расположены к собаке по кличке Конан более дружелюбно. Президент США пообещал пригласить военного пса в Белый дом.

«У пса Конана больше положительных публикаций в СМИ, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель», — сказал президент.

При этом Дональд Трамп отметил, что американские СМИ уделяют мало внимания самой якобы проведенной операции ВВС США. По словам американского президента, если бы происходящее застал Барак Обама на посту президента, активная информационная кампания «продолжалась бы еще семь месяцев».

«Со мной же (СМИ — Прим. ФАН) даже не хотят этого делать, просто проигнорировали», — добавил Трамп.

Ранее в Пентагоне сообщали, что во время операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ аль-Багдади собака пострадала, но уже идет на поправку после ранения; однако об успешности операции или самого факта ее проведения не могут подтвердить даже в ООН.

«Голливудское реалити-шоу: «Террористы, Трамп и его собака» продолжается — по-видимому, пиарщики президента США подсказывают ему двигаться в этом направлении для модернизации имиджа. Я думаю, эта история однозначно получит продолжение в виде каких-то деталей: сейчас это Трамп и милый пёсик, потом он встретит другую собачку, у них появятся щенята. А на фоне всего этого будет появляться Дональд Трамп и всем рассказывать: «как мой любимый пёс встретил подругу», а щенята будут продаваться на специальном аукционе по высокой цене. Американцы будут только хлопать в ладоши от этой картинки. К слову, цены на собак этой породы в США уже возросли. Вся эта политическая кампания — это очень по-американски», — считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

29 октября Дональд Трамп опубликовал фото раненого при ликвидации аль-Багдади пса в своем аккаунте в Twitter. По данным Пентагона, собака получила неопасные для здоровья травмы.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

На пресс-конференции президент США в преддверии угрозы импичмента попытался сохранить лицо сенсационными новостями о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади силами ВВС США. Как заявил Дональд Трамп, террориста завели в тупик собаки, после чего прогремел взрыв и обвал тоннеля на главаря ИГИЛ. Американский лидер объявил также о результатах теста ДНК, который «идентифицировал» личность аль-Багдади.

В Министерстве обороны РФ заявили, что авиаударов со стороны ВВС США не было зафиксировано. Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков отметил, что также ничего не известно и о разрешении на пролет американских военно-воздушных сил в зоне деэскалации «Идлиб».

Президент Сирии Башар Асад усомнился в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади американским спецназом.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало подробный обзор ситуации с доказательствами того, что операция действительно прошла. Но не по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ, а по возвращению рейтингов Дональда Трампа.

1 Организация запрещена на территории РФ.