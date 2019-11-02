Главные новости 2 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 2 ноября.

Специалисты предупредили любителей кофе, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать побочные эффекты. Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление.

Жизни двух человек унес взрыв на танкере «Залив Америка» в Находке. Еще один член экипажа судна пропал без вести. Взрыв прогремел на танкере в Находке, есть жертвы.

Опубликованы фото лопастей двигателя SSJ100, экстренно севшего в Тюмени из-за попадания в двигатель птицы. Опубликованы фото лопастей двигателя SSJ-100, экстренно севшего в Тюмени.

Россиянам советуют не отвечать незнакомцам словом «да», так как могут звонить мошенники, собирающие данные для будущих махинаций. Россиянам объяснили, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону.

Шаман и психолог Дардо Кусто работал с актрисой Анастасией Заворотнюк, на которую, по его словам, навели порчу. Шаман рассказал о проблемах Заворотнюк и порче от завистников.

Первый зампред комитета по обороне ГД посоветовал автору идеи «бить ракетами по АЭС в РФ» украсить этим перлом свое портфолио. В Госдуме с юмором намекнули на судьбу Украины в случае удара по российским АЭС.

По данным СМИ, состояние Заворотнюк улучшилось после четвертой операции. Актриса даже начала плавать в бассейне. СМИ сообщили об улучшении состояния Заворотнюк после удаления опухоли.

Предложение эксперта Украины Тараса Загороднего лишь смесь паранойи и ностальгии по атомному оружию, заявил Франц Клинцевич. В Совфеде назвали паранойей призыв украинского политика к ракетному удару по АЭС РФ.

На танкере «Залив Америка» взорвался газ, погибли двое. Пассажиры «суперджета», аварийно севшего в Тюмени, добрались до Петербурга. Взрыв прогремел на танкере в Находке, есть жертвы. События дня. ФАН-ТВ.

Известный врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые приближают старость. Малышева назвала продукты, приближающие старость.