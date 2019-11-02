Болгария вслед за Украиной раскритиковала заявление Макрона о мигрантах

София, 2 ноября. Власти Болгарии вслед за Украиной раскритиковали высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о мигрантах.

Ранее Макрон в интервью газете Valeurs Actuelles заявил, что «предпочитает легальных мигрантов из Гвинеи и Кот-д'Ивуара нелегальным украинским и болгарским бандам».

Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поручила внести ноту протеста в МИД Франции и вызвать французского посла в Софии для объяснений.

Вице-премьер и глава оборонного ведомства Болгарии Красимир Каракачанов также не оставил без внимания слова французского лидера. По его мнению, заявление Макрона о мигрантах — «очередное проявление политической аррогантности и высокомерия, продемонстрированных одним из действующих лидеров бывшей Антанты».

«Подобное поведение показывает, что исторические ошибки так называемой нынешней политической элитой Европы не выучены», — написал министр обороны Болгарии в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины уже пригласило посла Франции Этьен Де Понсен, чтобы он разъяснил слова французского лидера касательно «украинских банд». Понсен заверил, что Париж не имеет претензий к украинцам во Франции.