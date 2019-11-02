ЛНР завершила разведение сил в районе Золотого

Луганск, 2 ноября. Луганская Народная Республика завершила разведение сил в районе Золотого 1 ноября. За тем, как развивались события, наблюдала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Тема разведения сил в Донбассе открыта с 2016 года. Именно тогда представители Народной милиции республик и ВС Украины впервые развели силы на двух участках на линии соприкосновения у Золотого и Петровского. Делалось это для того, чтобы увеличить зоны безопасности между вооруженными силами Украины и республик, и тем самым снизить количество обстрелов в данных районах. Позже украинские силовики вернулись на свои позиции, обстановка вновь обострилась. В начале октября 2019 года стороны договорились отвести силы на данных участках, и только на текущей неделе силы у Золотого были все-таки разведены.

Во вторник, 29 октября, стороны конфликта заявили, что намерены развести силы на участке у Золотого. Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в знак готовности запускают сигнальную ракету, ждут подтверждения от ОБСЕ, что Украина также подала подобный сигнал, и только после этого начинают отводить силы.

На процесс разведение сил согласно рамочному решению дается три дня. Уже в среду замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон лично проводит мониторинг на участках и подтверждает, что процесс проходит по плану.

«Возобновлено разведение сил и средств, несмотря на то, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня. Сегодня в населенном пункте Желобок погиб военнослужащий народной милиции», — заявил Филипоненко.

В свою очередь Народная милиция ЛНР заявляет об увеличении количества обстрелов по всей линии соприкосновения и отмечает напряженную обстановку вблизи участка разведения из-за присутствия там националистических подразделений.

«Напряженная обстановка наблюдается в районе участка разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе из-за присутствия там националистических подразделений», — подчеркнул офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В итоге, по истечению трех суток Народная милиция ЛНР и военнослужащие ВСУ завершили процесс разведения сил у Золотого.

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 «Золотое», о чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств. Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне», — сказал Филипоненко журналистам.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществили мониторинг по периметру участка при помощи беспилотников и подтвердили отсутствие вооруженных людей в зоне разведения сил.

Теперь, согласно договоренностям, ВСУ и ЛНР должны будут провести разминирование на данных участках и разобрать фортификационные сооружения. Следить за обстановкой на участке разведения теперь будут представители СЦКК и патрули ОБСЕ.