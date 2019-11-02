Автоэксперт рассказал, как не стать жертвой ДТП в гололед

Москва, 2 ноября. Автомобильный эксперт Алексей Хресин дал несколько советов, которые помогут уберечь водителю себя и свою машину во время гололеда на дороге.

Чаще всего жертвами ДТП на скользкой дороге становятся автомобилисты с небольшим водительским стажем. Поэтому, считает автоэксперт, в первую очередь необходимо трезво оценивать свои силы.

«Если внутренние чувства подсказывают, что лучше дома посидеть или поехать на общественном транспорте, то лучше так и сделать», — отметил Хресин.

Что касается стиля вождения на гололеде, то, по мнению эксперта, он мало чем отличается от движения по дороге летом, просто все движения необходимо делать как можно более плавно — торможение, перестроение, ускорение и прочие.

Кроме того, существует ряд зимних лайфхаков среди автомобилистов, сообщает iReactor. Главные критерии безопасного вождения — зимняя резина, стеклоомыватель, устойчивый к низким температурам, а также исправная оптика транспортного средства. Если у вас нет хотя бы одной из трех перечисленных вещей — выезжать на дорогу в гололед не стоит.

Также автоэксперт сообщил, что при езде зимой не стоит сильно давить на педаль газа, а торможение необходимо начинать заблаговременно, прерывистыми нажатиями на рычаг. Хресин отметил, что зимой проще управлять автомобилем с задним приводом.