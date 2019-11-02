ДНР заявила о готовности начать разведение сил в районе Петровского 4 ноября

Донецк, 2 ноября. Донецкая Народная Республика готова начать разведение сил в населенном пункте Петровское в Донбассе в понедельник, сообщила полпред республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

В заявлении министра говорится, что представители Народной милиции ДНР выпустят белую сигнальную ракету в присутствии членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 4 ноября.

«В понедельник, 4 ноября, в 13.00 по московскому времени, как было условлено», — говорится в сообщении.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября на участке в районе Петровского в Донбассе должен начаться отвод войск. Однако на следующий день после заявления главы государства министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты разведения сил в районе Петровского, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

В октябре контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса и предполагает разведение сил.