Мать девочки-«Бэтмена» поблагодарила россиян за поддержку

Краснодар, 2 ноября. Мать юной американки, которую за необычную родинку на лице прозвали «Бэтменом», обратилась к жителям России со словами благодарности за поддержку.

Женщина разместила в Instagram пост, в котором поблагодарила всех неравнодушных россиян за оказанную помощь ее дочери Луны Феннер.

«Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России» — написала американка на русском языке.

Врачи США диагностировали у ребенка меланоцитарный невус — доброкачественное образование, похожее на родинку или бородавку. Пятно не мешает жить девочке, однако медицинские работники высказали тревогу, что в дальнейшем невус может трансформироваться в рак кожи. Американские врачи предложили провести ребенку лазерную операцию за сто сеансов и общую сумму в 400 тысяч долларов.

Необычный случай заболевания Луны стал известен по всему миру. В результате, с семьей девочки связались врачи из Красноярска и предложили более щадящий и новаторский комплекс лечения для Луны по сравнению с зарубежными коллегами. Кроме того, общая сумма терапии обойдется родным ребенка в 25 тысяч долларов.

Луна и ее мама в начале октября прилетели в Россию. Теперь девочку ждет период адаптации, после чего российские врачи приступят к лечению малышки.