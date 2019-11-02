Участник Евровидения объяснил свой провал на «Голосе»

Москва, 2 ноября. Певец Руслан Алехно, провалившийся на слепых прослушиваниях на программе «Голос», признался, что рад такому исходу событий.

Участник Евровидения-2008 от Белоруссии сообщил, что ничего не ждал от проекта и пришел только ради выступления.

«Это была не моя воля, если честно. Последние три года меня приглашают поучаствовать и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся», — сказал Алехно в беседе с телеканалом «360».

По словам артиста, на шоу «Голос» приходят исполнители, которые хотят стать артистами с репертуаром и признания публики. 38-летний певец подчеркнул, что у него все это есть.

«Голос» — это шоу. Если мы возьмем победителей, то ни одной их песни я не знаю. А у меня есть свой репертуар, свой зритель, есть концерты», — добавил музыкант.

Он особо подчеркнул, что рад тому, что никто к нему из членов жюри не повернулся. По его мнению, «обидно было бы вылететь уже после слепых прослушиваний».

Алехно исполнил на слепых прослушиваниях песню «Подбери музыку» композитора Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского. После выступления Алехно признался, что решил пройти слепые прослушивания в песенном конкурсе, чтобы в старости не жалеть об упущенной возможности.

В новом сезоне «Голоса» в жюри сидят Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.