Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Москва, 2 ноября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.

Девочка появилась на свет 19 октября. На опубликованном кадре отец держит на руках завернутого в одеяло младенца и с нежностью смотрит на маленькое личико.

Симоньян привела в подписи к фотографии забавный диалог между супругами. На обеспокоенный комментарий матери девочки держать малышу голову, отец ответил с уверенностью.

«Муся, у меня это пятый!» — напомнил актер.

Подписчиков Симоньян обрадовала трогательная фотография новорожденной девочки. Пользователи Сети пожелали семье счастья и благополучия.

«Такой счастливый!» ― отметила @isaeva1805.

Напомним, кроме Маро в семье растут еще двое детей. В 2013 году у супругов родилась дочь Марьяна, а уже через год — сын Баграт.

О беременности Симоньян сообщила в марте этого года. Журналистка объяснила своим подписчикам, почему ее активность в «политических соцсетях» резко снизилась.

В том же посте глава RT рассказала, как к пополнению в семье относятся дети. Журналистка привела свой диалог с сыном и дочкой. Пятилетняя Марьяна рассуждала, что будет одинаково рада и сестричке, и братику. Девочка при этом призналась, что все же расстроится, если у матери «родится динозавр». Однако тут в разговор вступил четырехлетний Баграт, который с радостью сообщил Симоньян, что вариант с динозавром его более чем устраивает.