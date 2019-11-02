Выбитые армией Турции курдские боевики могли устроить взрыв на севере Сирии

Дамаск, 2 ноября. Выбитые армией Турции из сирийского города Телль-Абъяд вооруженные бандформирования курдов могут нести ответственность за взрыв, устроенный в северной части Сирии, в результате которого погибли не менее 10 человек. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Напомним, что 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков и террористов ИГ1 (организация запрещена на территории России). Результатом мероприятия должна была стать зона безопасности, созданная специально для сирийских беженцев.

22 октября президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который закрепляет порядок патрулирования границы между Турцией и Сирией военной полицией РФ и турецкой армии.

В результате операции Анкара взяла под контроль Телль-Абъяд и Рас-аль-Айн, в настоящее время туда возвращаются местные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.