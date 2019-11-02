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МИД России заявил об отсутствии прогресса в расследовании убийств журналистов на Украине

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МИД России заявил об отсутствии прогресса в расследовании убийств журналистов на Украине

Москва, 2 ноября. Министерство иностранных дел России призывает профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации жестче реагировать на все формы давления Киева на СМИ. Об этом говорится в сообщении дипведомства на странице в Facebook.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность ситуацией с безопасностью журналистов на Украине. Представители прессы подвергаются физическому насилию, кроме того, отсутствует прогресс в расследовании убийств журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета, констатировали в ведомстве. 

«Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО реагировать жестче и решительно осуждать все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов», — говорится в опубликованном в социальной сети заявлении.

Число инцидентов, связанных с притеснением журналистов на Украине, уже превысило десяток. 

Согласно последним данным, 55 нападений было совершено на журналистов на Украине за девять месяцев с начала этого года. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал киевское руководство обратить внимание на эту проблему и обеспечить эффективное расследование всех атак на представителей прессы.

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