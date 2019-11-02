Милонов одобрил уголовное дело за «негодяйские разговоры» гея с ребенком

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ребенка (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). Об этом сообщает пресс-служба СКР. Речь идет о размещении ролика на YouTube-канале, в котором дети брали интервью у человека, открыто заявлявшего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщили в СК, речь идет об интернет-ресурсе, где были размещены видеоролики, «в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы».

Ранее после жалобы вице-спикера Госдумы Петра Толстого канал был закрыт, было начато административное производство. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, возбуждение уголовного дела вполне закономерно и оправдано, поскольку имели место развратные действия в отношении несовершеннолетних.

«На записи видно, что там есть реальный ребенок, с которым извращенец говорит на темы сексуального характера, предъявляет ребенку сексуальный контент, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы видим там, безусловно, яркого представителя ЛГБТ, который идентифицируется, как человек, ведущий нетрадиционную половую жизнь. Если бы это даже был человек, который, условно говоря, гомосексуалист, но при этом нормально разговаривает, в нормальной одежде, никак себя не позиционирует в этом контексте, ведет разговор на обычные детские темы, тут не придерешься. Но там был именно разговор, как человека нетрадиционной сексуальной ориентации. Поэтому, конечно, такие действия развратного характера по отношению к детям недопустимы, это должно наказываться».

По мнению парламентария, который давно ведет борьбу с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, в данном случае есть основания не только для административной, но и для уголовной ответственности.

«Когда мы говорим о пропаганде (ЛГБТ-отношений), там информация может не иметь какого-то определенного адресата. А вот когда идет беседа с ребенком на тему каких-то сексуальных извращений, это уже не пропаганда, это уже какие-то сексуальные вещи в отношении ребенка. И это квалифицируется, как правило, как действия, которые заходят за рамки административного кодекса», — подчеркнул Милонов.

По словам депутата Госдумы, точную квалификацию этому делу даст следствие и назначенные в ходе него экспертизы.

«То, что дело возбуждено, будет серьезным прецедентом, чтобы с детьми не вели подобные негодяйские разговоры. Это будет правильно, я целиком и полностью это поддерживаю. А уже в каком контексте строилась беседа, будет решать следствие, исходя из установленных законом процедур и данных экспертизы», — резюмировал Виталий Милонов.

Как ранее сообщали «Известия», вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратился с жалобой в МВД и Роскомнадзор на YouTube-канал Real Talk, где в ходе шоу Slivki Kids дети беседовали с представителями ЛГБТ и порноактерами. Канал появился в декабре 2018 года, в настоящий момент ролики с него удалены. Позже Толстой опубликовал ответ МВД, что полиция нашла организатора и место съемок, и было возбуждено дело по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.