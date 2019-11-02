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Российские ученые уличили старейшую жительницу Земли в обмане

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Российские ученые уличили старейшую жительницу Земли в обмане

Москва, 2 ноября. Российские ученые усомнились, что француженка Жанна Кальман прожила 122 года и 164 дня. По их мнению, женщина своей историей с долголетием обманула весь мир.

Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ, врач-гериатр Валерий Новоселов и математик Николай Зак поставили под сомнение мировой рекорд француженки, которая считается самым долгоживущим человеком на Земле.

Исследователи утверждают, что настоящая Жанна Кальман скончалась еще в 1934 году, а женщина, которая выдает себя за нее, является ее дочерью Иванной. Как пишет KP.Ru, такой спектакль семья разыграла, чтобы Иванна не платила огромный налог на имущество — семейство владело большим магазином.

На обман указывают некоторые факты из биографии Кальман. Долгожительница начала общаться с прессой только после смерти всех родственников, а сама она уже жила в доме престарелых. Также по ее требованию были уничтожены все семейные документы и архивы, а в сохранившихся материалах фигурируют подозрительные несостыковки.

Зак предлагает сделать тест ДНК, который бы развеял все подозрения вокруг жизни Кальман. Однако французские коллеги отказываются давать биоматериалы, поскольку считают это неэтичным.

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Источник: KP.Ru
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