РПЦ прекратит общение с греческим архиепископом из-за признания ПЦУ

Москва, 2 ноября. Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой греческой церкви архиепископом Афинским Иеронимом.

Общение РПЦ с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) прекратится в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«В ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет», — уточнил священнослужитель.

При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ сохранит общение представителями греческой церкви, которые не признают статус так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает телеканал «Россия-1».

Также синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ во время богослужений в том случае, если тот признает автокефалию Украины и станет молиться за стоящего во главе ПЦУ Епифания Думенко.

Ранее начальник синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ вычеркнет имя архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима из диптихов Русской православной церкви в случае признания им статуса так называемой Православной церкви Украины, сообщает телеканал «360».

21 октября греческий архиепископ направил Думенко «Мирное письмо» с поздравлениями и сообщением об официальном признании конфессии. Однако решение Иеронима поддержали не все священники — некоторые из них требуют созвать внеочередной архиерейский собор для обсуждения автокефалии Украины.