Запад «проглотил» мародерство США и курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Москва, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет патрулировать границу Сирии, но намерен и дальше воровать нефть Сирии вместе с вооруженными формированиями курдов.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, глава Белого дома отметил, что прекращение огня в Сирии «хорошо закрепилось», это позволило США «сохранить за собой нефть». Кроме того, Трамп сообщил, что США и дальше будут сотрудничать с курдскими террористическими формированиями.

«Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция <…> воевала там тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину. Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», ― заявил Трамп.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Трампа, отметил, что единственное, что «позволяет» США претендовать на сирийскую нефть, так это желание Трампа. Политик заявил, что президент США ведет себя как человек, почувствовавший полную безнаказанность.

«С учетом возможностей США и НАТО, Сирия не может протестовать. И то, что это незаконно и цинично, уже никого не интересует. Условный «хозяин» сказал, что так нужно делать, а весь этот либеральный коллективный Запад молча это проглотил», — добавил сенатор в комментарии Nation News.

Клинцевич заявил, что поведение Вашингтона не выдерживает никакой критики. Он призвал Сирию поднять вопрос о действиях США в Совбезе и ООН.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК. Ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.