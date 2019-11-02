Шварценеггер признался, что едва не разрушил карьеру Сталлоне

Вашингтон, 2 ноября. Бывший губернатор Калифорнии и популярный актер Арнольд Шварценеггер признался, что он отчасти виноват в самой провальной роли Сильвестра Сталлоне.

Шварценеггер чуть не разрушил карьеру американского коллеги, обманув его во время телефонного разговора. Об этом актер признался во время съемок шоу американского ведущего Джимми Киммела.

В течение многих лет Шварценеггер и Сталлоне конкурировали друг с другом во всем — величиной мускулов, числом киноработ и размером гонораров. В 1998 году Шварценеггер решил немного поменять амплуа и снялся в комедии «Близнецы» с Дэнни Де Вито. Фильм получил множество положительных отзывов, после чего актер сыграл также главную роль в «Детсадовском полицейском». Обе картины снял режиссер Айван Райтман.

Сталлоне решил последовать примеру своего конкурента и уйти из боевиков в жанр комедии. Именно это решение едва не сгубило карьеру актера, и поспособствовал этому «Железный Арни», пишет «Кинопоиск».

Сначала роль в фильме «Стой! Или мама будет стрелять» предложили Шварценеггеру, но он отказался от съемок, посчитав ленту провальной. После этого предложение было озвучено Сталлоне. Он позвонил Арнольду и спросил, общались ли с ним по поводу комедии. Шварценеггер соврал, что думал о роли в столь успешной картине. Сталлоне решил опередить своего соперника и дал согласие на свое участие в съемках.

В результате комедия «Стой! Или мама будет стрелять» при бюджете в 45 миллионов долларов собрала в Штатах только 28 миллионов. Кроме того, фильм номинировали на три «Золотые малины» (антинаграда, которую вручают худшим фильмам года. — Прим. ФАН). Роль в этой киноленте считается самой худшей за всю карьеру Сталлоне.

Примечательно, что после выхода шоу Сталлоне не обиделся на Шварценеггера и перевел его признание в шутку, предложив Арнольду сделать сиквел комедии с названием «Стой! Или бабуля надерет тебе задницу».