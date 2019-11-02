Математики выяснили, как предотвратить зомби-апокалипсис

Лондон, 2 ноября. Математики из Университета Шеффилда в Великобритании назвали наиболее эффективный способ предотвратить зомби-апокалипсис.

Ученые смоделировали результаты различных тактик выживания и пришли к выводу, что лучшим способом предотвратить зомби-апокалипсис является прекращение распространения заболевания.

Математики отметили, что попытки убить ходячих мертвецов, которые используются в фильмах, бессмысленны ― в конечном счете, это приведет к полному вымиранию человечества. Прежде всего, необходимо изобрести вакцину.

«Используя математику, мы можем определить, сколько людей нам нужно вакцинировать, чтобы остановить распространение болезни», ― отметили ученые.

Кроме того, специалисты предположили, что зомби могут быть неопасны и спокойно существовать в обществе и ходить на работу. Ученые добавили, что те же самые модели и подходы используют для изучения реальных инфекций, где с трудноизлечимыми заболеваниями лучше всего бороться с помощью прививок, чтобы остановить их распространение.

Ранее ученые раскрыли тайну пня-зомби в Новой Зеландии. Пень-зомби умудрился выжить за счет воды соседних деревьев. Тайну этого неумирающего «паразита» раскрыли ученые Оклендского технологического университета.