Сергей Лавров назвал Абу Бакра аль-Багдади порождением США – глава МИД РФ заявил, что российская сторона желает получить дополнительную информацию об операции ВВС США. Он пояснил, что России необходимо получить более точные сведения, так как многое из того, что было произнесено США, пока нельзя подтвердить. Российское оборонное ведомство смутили постоянные изменения в описании проведения операции и количества ее участников.

«Уничтожение террористов, если оно действительно состоялось — это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании «Исламского государства»1 и в попытке создать халифат. При этом мы очень хорошо знаем, что он является или являлся, если он уже мёртв порождением Соединенных Штатов. <…> ИГИЛ1 как таковая возникла после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю. Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», — заявил глава российского МИДа в эфире ВГТРК.

Сомнения российской стороны абсолютно оправданы: за последнюю неделю США так и не смогли представить никаких доказательства того, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован. Организация Объединенных Наций, президент Сирии Башар Асад и другие влиятельные персоны также выразили свои сомнения в том, что операция США по ликвидации террориста вообще была. В российском оборонном ведомстве также отметили, что ударов воздушной авиации со стороны ВВС США не было зафиксировано в указанный временной промежуток. Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков отметил, что также ничего не известно и о разрешении на пролет американских военно-воздушных сил в зоне деэскалации «Идлиб».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало материал о новой версии операции по ликвидации главаря ИГИЛ — военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ1. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

По мнению арабиста-востоковеда Андрея Чупрыгина, тезис Сергея Лаврова о том, что США «сделало» аль-Багдади террористом номер один подкреплено реальными фактами, когда главарь ИГИЛ находился в фильтрационном лагере «Кэмп-Букка».

«США своей оккупацией Ирака в 2003 году сами создали условия для формирования группировок, подобных ИГИЛ — их тогда сформировалось довольно много. «Исламское государство» оказалось наиболее агрессивной и удачной из них. Аль-Багдади, будучи случайно захваченным в Эль-Фаллудже, отсидел в лагере Букка (американский фильтрационный лагерь «Кэмп-Букка» в Ираке — прим. ФАН). Сроки все называют разные, лично я склонен думать, что до 2009 года. Как раз до того момента, как американцы бросили этот лагерь и просто ушли оттуда, а две с лишним тысячи заключенных разбрелись по стране», — отмечает эксперт.

Однозначно аль-Багдади был радикализован под опекой США, считает Андрей Чупрыгин. В лагере Букка происходила не только радикализация, но и передача опыта закаленных джихадистов новобранцам, что в итоге и послужило созданию ИГИЛ.

«Абу Бакр аль-Багдади как террорист сформировался именно там, и авторитет тоже приобрел в лагере. Можно безо всякой натяжки сказать, что своим отношением к заключенным в лагере Букка американцы внесли свою лепту в формирование аль-Багдади в качестве будущего халифа ИГИЛ», — считает Андрей Чупрыгин.

Исходя из такой лояльности США по отношению к террористам, эксперт сомневается в проведении операции по ликвидации главаря террористической группировки на северо-востоке Сирии, о которой уже неделю твердят американцы. Арабист-востоковед отмечает, что у этой операции слишком много сходств с происходящим несколько лет назад, только в отношении Усамы бен Ладена.

«Настораживает, что операция с аль-Багдади как две капли воды похожа на то, что происходило с бен Ладеном — они отличаются только географией. Полное дежавю. Что произошло на самом деле с аль-Багдади, сказать сложно, но, как и в задаче с бен Ладеном, американцы поспешили зачистить все следы. Их задачей было не дать возможности третьей стороне произвести независимую экспертизу относительно того, что это была за операция и чем она закончилась. Чудес на свете не бывает. Такое дежавю – почти что вторая операция бен Ладена, и опять все в море – «концы в воду», как говорится», — говорит арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.