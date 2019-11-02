Финляндия готова оплатить разминирование Донбасса

Киев, 2 ноября. Финляндия готова профинансировать разминирование Донбасса, заявил глава министерства иностранных дел республики Пекка Хаависто.

Финский министр, посетивший Украину 31 октября — 1 ноября, сообщил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи в вопросах разминирования Донбасса на сумму 600 тысяч евро.

«Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на 600 тыс. евро для разминирования», — заявил Хаависто.

Финская делегация посетила первый участок разведения сил в Станице Луганской, уточнил RT. Как говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, финны прибыли в Донбасс, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине и получить актуальную информацию о происходящем в регионе.

Напомним, гражданская война на Украине развернулась после государственного переворота в стране в 2014 году. В ответ на нежелание Луганска и Донецка подчиняться новому руководству Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

На днях украинский министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия после завершения внутриукраинского конфликта должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление Донбасса. В Совфеде сочли заявление Киева «верхом цинизма» и сказали, что ничего платить не будут.