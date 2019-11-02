ФАН публикует видео с танкера в Находке после взрыва

Находка, 2 ноября. Танкер «Залив Америка» после взрыва на борту отбуксировали к берегу в Находке. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с танкера после взрыва.

На опубликованный кадрах видно, что внутренние помещения танкера и палуба сильно повреждены.

В момент взрыва на борту находились девять человек. Двое из них погибли, тело третьего ищут спасатели. Свидетели ЧП рассказали, что причиной взрыва могла стать неисправность осветительных приборов.

«Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, трех людей выкинуло за борт», — рассказал один из свидетелей происшествия.

По предварительной версии, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным свидетелей, после этого на танкере случилось небольшое возгорание, но его быстро потушили.

Ранее гибель двух человек подтвердили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Свидетели происшествия сообщили, что третий человек утонул у них на глазах.