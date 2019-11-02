Трамп откровенно назвал захват нефти в Заевфратье единственной целью США в Сирии

Соединенные Штаты оставляют оккупационные войска в Сирии, чтобы удерживать нефтяные промыслы в Заевфратье, объявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на лужайке перед Белым домом. Сейчас Вашингтон интересует только нефть, — остальные вопросы американской повестки в Сирии уже не волнуют администрацию президента-миллиардера.

Дональд Трамп вновь назвал нефть главной целью США в Сирии, собираясь отправиться на крупный митинг против грозящего ему импичмента в Миссисипи. Стоя перед прессой на своей лужайке, хозяин Белого дома дал понять, что старая повестка США в Сирии его больше не интересует — Штаты бросают своих наймитов из курдских радикальных группировок, уводят войска из северной Сирии, и не интересуются больше ничем, кроме нефтяных запасов.

«Режим прекращения огня соблюдается очень хорошо. Мы оставили за собой нефть, мы остались и оставили [в зоне своего контроля] нефть. Пусть кто-то другой патрулирует сирийскую границу, скажем, Турция — пускай, они там уже тысячу лет воюют. Пусть занимаются границей, мы не хотим этим заниматься, — объявил Трамп, прежде чем сесть в вертолет. Мы хотим, чтобы наши войска вернулись домой, но мы оставили там войска, потому что хотим оставить у себя нефть. Мне нравится нефть, мне нравится, что мы удерживаем нефть».

Трамп заявил, что США продолжают «работать» в Сирии, действуя совместно с курдскими боевиками. Когда президент США «уступил» сирийскую границу Турции, значительные силы из проамериканских боевиков были стянуты южнее, на нефтяные поля Заевфратья — подконтрольных боевиков из курдо-арабской террористической коалиции «Демократические силы Сирии» вывели из 30-километровой зоны безопасности только для того, чтобы поставить на нефтяные месторождения в сирийском Заевфратье. Оккупационный контингент, состоящий из курдских и арабских коллаборационистов на службе США, должен помочь полутысячному отряду американских военных не пустить правительство Сирии на левый берег Евфрата.

Именно из-за подобных заявлений лидер Сирии Башар Асад назвал Трампа «лучшим американским президентом» — бесстыдная откровенность нынешнего хозяина Белого дома в вопросах международной политики многое сказала миру о том, как США делали, делают и собираются в дальнейшем вести себя со своими «партнерами», в том числе на Ближнем Востоке.

Россия же неоднократно указывала на незаконность действий США: нет и не может быть никаких законных поводов для эксплуатации природных ресурсов другого государства.

«[Войска США начали] возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ1. По-моему, это предлог, тем более что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ побежден и уничтожен до конца. Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие, — отметил в ходе саммита руководителей МИД «астанинской тройки» глава российской дипломатии Сергей Лавров. — Любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Мы исходим из этого».

Ранее Трамп заявлял, что некая «американская компания» может прийти на эти земли, чтобы «помочь» курдским боевикам вывозить краденую сирийскую нефть. С американским оружием в руках курдские радикалы вытеснили ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) из северной и восточной Сирии, установив оккупационный режим через систему «военных советов» и полностью ликвидировав участие местных сирийцев в управлении.

Добиваясь разрушения сирийской экономики, США и курдские наемники выторговали у ИГИЛ нефтедобывающие промыслы, в развитие которых Дамаск вложил миллиарды долларов, и наладили непрерывный вывоз краденой нефти. В Минобороны РФ указали, что доход с захваченных месторождений достигает 30 млн долларов в месяц, которые идут на подставные счета сотрудникам американских спецслужб. Чтобы сохранить уровень добычи, американские военные и нефтяные компании нарушили санкции Минфина США, поставляя в Сирию оборудование для нефтедобычи.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Федеральным агентством новостей напомнил, что сам Трамп, скорее всего, не получает никаких «сливок» с украденной сирийской нефти — все эти деньги присваивают спецслужбы.

«Это источник доходов, который для американской экономики никакого значения не имеет, а вот для организации спецопераций этот доход, за который не нужно отчитываться перед Конгрессом, это неплохая опора, пока эта возможность существует. Скорее всего, речь идет именно о финансировании незадекларированных операций, а для этого 30 млн долларов — неплохой доход. Я думаю, эти цифры близки к действительности, — отметил эксперт. — Пока такая возможность сохранится, американцы будут держаться за эти территории. Что будет дальше — пока непонятно, поэтому будут сидеть, приторговывать, и зарабатывать на этом деньги».

При этом для Трампа нефть Сирии, скорее всего, совершенно не важна — делать противоречивые заявления в духе «мы выводим своих людей, но оставляем своих людей» его вынуждает бесконечная борьба между группами влияния в истеблишменте США.

«У Трампа тут интереса нет никакого, ни большого, ни маленького. Это просто результат разнонаправленного влияния на него от определенных групп интересов — здесь и ЦРУ, и Пентагон, и Госдеп, и бизнес-интересы — все давят, и он что-то должен дать каждому, хотя бы чтобы успокоить и не порождать глубоких противоречий. Поэтому периодически он идет на уступки тем или иным группам интересов, и Сирия на сегодня попадает в группу интересов ЦРУ и Пентагона, — заявил Андрей Чупрыгин. Все остальные, всплеснув руками, стараются как можно быстрее дистанцироваться от этого конфликта. Трамп дает ЦРУ и Пентагону решать их задачи. На сегодняшний день никаких политических и экономических позиций в Сирии Штаты добиться не могут и они это знают. Остается локальный интерес — пока есть возможность покачать эту нефть, подзаработать денег, — пока не выгнали».

Глава российского Фонда защиты национальных ценностей призвал мировое сообщество осудить действия США в Сирии. Он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, потребовав осудить произвол США. Правительство в Дамаске, подчеркнул Александр Малькевич, должно требовать с Штатов компенсации за захват территории и незаконную добычу природных ресурсов.

«Фонд защиты национальных ценностей обратился в МИД РФ с просьбой о созыве по инициативе РФ внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии. СБ ООН должен признать США агрессором и оккупантом, наложить экономические и политические санкции на США», — объявил Малькевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.