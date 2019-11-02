Эксперт заявил, что Трамп пытается назвать кражу нефти Сирии «успехом» США в Сирии

Москва, 2 ноября. Американский президент Дональд Трамп хочет преподнести оккупацию нефтяных полей и кражу топлива при помощи вооруженных бандформирований курдов как «успех» США на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Института актуальной экономики, публицист и политик Никита Исаев.

Как заметил эксперт, заявление главы Белого дома не несет в себе никакой неожиданности. С точки зрения Исаева, Трамп будет продолжать бравировать этой темой, преподнося кражу нефти в Сирии как «успех». Это необходимо для внутренней риторики и в связи с учетом начала процедуры импичмента в конгрессе в отношении американского президента.

В беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ» Никита Исаев отметил, что Трамп будет делать все возможное для того, чтобы общественное мнение менялось в его сторону, «говоря об успешно проведенной операции в Сирии, выводе американских войск и закреплении интересов США через контроль нефтяных месторождений».

«Очевидно, что и США, и Трамп в частности проиграли сирийскую кампанию, а его экономические интересы, которые он действительно сейчас представляет через часть вооруженных курдских формирований, ему реализовать не удастся. Эта ситуация уйдет под контроль правительства официального Дамаска Башара Асада а также перераспределится между Россией и Турецкой Республикой», — считает эксперт.

По его мнению, в сложившейся ситуации речь идет даже не о грядущих выборах, а о формировании общественного мнения. Глава Белого дома хочет искусственно заработать репутацию успешного военноначальника, который якобы отстаивает интересы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее появилась информация, что Вашингтон планирует оставить около 900 американских военнослужащих в Сирии для того, чтобы взять «под охрану» нефть. Американский президент подтвердил, что на севере-востоке республики останется «ограниченный контингент» военных, который поможет курдским радикалам «обеспечивать безопасность источников нефти».

Действующие под охраной Вашингтона курдские террористы занимаются контрабандой на восточном берегу Евфрата. Как заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, по этому поводу необходимо собрать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. По словам Малькевича, США грубо нарушили международное право. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко назвал действия Вашингтона пиратством.