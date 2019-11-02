Россия заявляет о своем «возвращении» на Африканский континент и налаживает связи с Африкой во всех сферах — восстановлению контактов и установлению новых отношений был посвящен октябрьский масштабный саммит и экономический форум в Сочи. О том, какие новые болезни пришли в Африку, каким опытом в здравоохранении готова поделиться Россия и каковы первые успехи сотрудничества, Федеральному агентству новостей рассказал профессор Симон Мацкеплишвили, член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова.

— Симон Теймуразович, что сейчас происходит с системой здравоохранения в Африке, насколько она развита?

— Начну с того, что Африка — очень большая и важная часть земного шара, в том числе и с точки зрения медицинской науки и практики. Во-первых, потому что население африканских стран уже перевалило за 1,3 млрд человек и продолжает стремительно расти. Во-вторых, потому что большая часть этого населения ощущает значительные ограничения по доступности и качеству современной медицинской помощи. Нужно признать, что многим Африка до сих пор представляется большой пустыней, по которой бегают дикие животные, летают малярийные комары и где-то на берегах рек живут люди. На самом деле это невероятно красивый, гостеприимный, большей частью зеленый континент, который не миновали все достижения цивилизации, включая самые современные медицинские центры. Но, как и в России, в США, в странах Европы, часто эти центры находятся в столицах или крупных населенных пунктах. А поскольку большинство населения во многих африканских странах проживает в отдаленных регионах или сельской местности, сложилась ситуация, когда примерно 80% людей не имеют доступа к современной медицинской помощи или даже никогда в жизни не видели медицинского работника.

— Чем сегодня болеет Африка?

— Первое место по причинам смертности в Африке занимают инфекционные заболевания — малярия, инфекции дыхательных путей, другие бактериальные, паразитарные и вирусные заболевания, включая вызванные вирусом иммунодефицита человека. Вместе с тем мы видим, как стремительно растет заболеваемость, связанная с неинфекционными причинами. Африку захватывают «болезни цивилизации» — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и ожирение, а также многие другие проблемы «западного мира». С каждым годом увеличивается количество людей с повышенным артериальным давлением — артериальной гипертензией, признаваемой ВОЗ главной причиной смертности в мире.

Эти изменения связаны, с одной стороны, с увеличением продолжительности жизни вследствие успешной борьбы со многими, в особенности детскими, инфекциями. Это позволяет многим людям доживать до того возраста, когда могут развиться эти заболевания. С другой стороны, у населения Африки радикально меняется образ жизни и питания: снижается уровень физической активности, увеличивается потребление мяса, сахара и переработанной пищи, что приводит к нарушениям обмена глюкозы и значительно увеличивает уровень холестерина в крови.

— Можно ли помочь Африке теми методами, что работают и у нас, или ученым придется придумать новые способы лечения с учетом специфики континента?

— Вы знаете, люди везде устроены одинаково, хотя бывают и определенные особенности. Приведу два примера. У жителей африканских стран в десятки раз чаще, чем у европейцев, встречается так называемая серповидноклеточная анемия — наследственное заболевание, связанное с нарушением строения белка гемоглобина, являющегося основным переносчиком кислорода в эритроцитах. Эта эволюционная особенность связана с тем, что люди с серповидноклеточной анемией обладают повышенной врожденной устойчивостью к заражению возбудителями малярии — главной инфекцией Африки. И если для нас эта болезнь является серьезной угрозой жизни и здоровью, то для африканцев она является природной защитой от вымирания. Но дело в том, что таким людям нельзя назначать некоторые препараты, которые совершенно безопасны для европейцев, а при наличии серповидноклеточной анемии могут вызвать тяжелейшие осложнения. Другой пример связан с лечением сердечной недостаточности — оказалось, что основные препараты, снижающее смертность и продлевающие жизнь жителям западных стран, малоэффективны у африканского населения. Потому лечение сердечно-сосудистых заболеваний у них тоже имеет свои особенности.

Учитывая эти региональные и национальные особенности, мы в Университетской клинике МГУ решили предлагать нашим африканским коллегам не столько «новомодные», но пока не доказавшие свою эффективность технологии, как, например, клеточная и генная терапия, 3D-биопринтинг, редактирование генома и т. д., а простые, хорошо изученные, недорогие и при этом высокотехнологичные и эффективные решения конкретных и наиболее важных задач здравоохранения. Иначе говоря, целенаправленно разрабатывать для каждой из африканских стран интегрированные медицинские устройства и технологии на основании изучения ключевых проблем континента.

Например, из инфекционных заболеваний мы сконцентрировались на малярии. Надо понимать, что это не смертельное заболевание, более того, есть большое количество людей, которые переболели малярией много раз. Проблема в том, что в мире до сих пор не существует эффективной вакцины — даже знаменитый фонд Билла и Мелинды Гейтс, вложивший в ее разработку сотни миллионов долларов, пока не добился значимого результата. Зато есть довольно эффективные способы лечения малярии, поэтому крайне важно быстро и точно поставить диагноз, а также определить стадию заболевания — от этого зависит успех лечения. Сейчас мы разрабатываем экспресс-тест, который с помощью мобильного телефона и специального программного обеспечения позволит за одну минуту поставить диагноз и определить стадию заболевания. Этим тестом уже заинтересовались некоторые африканские авиакомпании, поскольку перед ними стоит задача не допустить на борт больного пассажира. Скрининг в аэропортах с использованием измерения температуры и осмотра недостаточно эффективен, а выполнять анализ крови дорого и требует много времени. Наша разработка может значительно упростить и удешевить этот процесс.

Другая проблема — высокий уровень детской и материнской смертности. В Уганде, например, средний возраст населения — меньше 15 лет, поскольку в ней при высокой рождаемости примерно половина детей не доживает до пяти лет. Сегодня мы изучаем возможные подходы к снижению осложнений беременности и, соответственно, улучшению демографической ситуации.

— Звучит так, будто Африка — место для интересных научных задач. Что еще у вас есть в работе?

— Еще одна очень важная проблема — ревматическая лихорадка с поражением клапанов сердца. В сотрудничестве с университетом Кейптауна мы участвуем в разработке и испытаниях уникального искусственного сердечного клапана, который можно будет имплантировать даже детям. Дело в том, что существующие подходы, используемые в западных странах, в Африке малоприменимы. Полностью искусственные, или механические, протезы детям ставить проблематично, поскольку, во-первых, они не растут вместе с ребенком и приходится делать повторные операции с использованием протезов большего размера. Во-вторых, их применение должно обязательно сопровождаться приемом определенных кроворазжижающих препаратов, доза которых определяется на основании ежемесячных анализов крови. Это отдельная большая проблема, так как во многих случаях такие анализы попросту недоступны, а недостаточная или избыточная доза препарата может спровоцировать жизнеугрожающие осложнения. Другой тип протезов — биологический — не требует приема таких препаратов, но довольно быстро атакуется иммунной системой организма, поскольку изготавливается из чужеродной биологической ткани и через несколько лет приходит в негодность с необходимостью замены. Наш клапан сочетает преимущества обоих типов протезов без каких-либо недостатков — он долговечен как механический и при этом не требует приема разжижающих кровь препаратов.

— А есть ли какие-то конкретные результаты сотрудничества?

— Конечно! На основании внимательного изучения ситуации в Уганде сотрудники Университетской клиники МГУ вместе со своими индустриальными партнерами разработали систему удаленной диагностики пациентов, идеально подходящую для работы в местных условиях. Она состоит из набора специального медицинского оборудования, позволяющего удаленно измерять температуру, ЭКГ, артериальное давление, биохимические показатели крови и мочи, а также системы приема и передачи данных на медицинский сервер, расположенный в МГУ. Важно, что для работы с подобной системой не обязательно быть квалифицированным врачом — с этой задачей справится фельдшер или даже обученный волонтер.

Далее в дело вступает разработанный нами алгоритм анализа данных, использующий технологии искусственного интеллекта, результаты применения которого значительно упрощают и ускоряют докторам постановку правильного диагноза и определение оптимальной стратегии лечения. На данный момент наша система способна выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые инфекционные заболевания и осложнения при беременности. В рамках пилотного проекта мы уже доставили и установили в Уганде первые образцы такого оборудования, апробировали его как в крупных медицинских центрах, так и специально выезжали в отдаленные регионы страны — система работает превосходно. Наши сотрудники обучили местных коллег и наметили программу образовательных мероприятий с использованием телемедицинских консультаций и семинаров. Мы считаем, что это значительно снизит заболеваемость и смертность в стране. Посол Уганды в Российской Федерации и министр здравоохранения передали нам прекрасные отзывы об этом совместном проекте и очень заинтересованы в продолжении этого сотрудничества.

В перспективе подобные диагностические системы могут быть установлены и в других африканских странах в рамках глобального сотрудничества между Россией и Африкой. Наш стенд во время работы форума посетили высокопоставленные участники из многих стран, особую заинтересованность проявили представители Анголы, Ганы, Гвинеи, ЮАР, Кении. Уверен, что у такой технологии большое будущее, причем не только в Африке, но и в России.

Еще одним направлением, которым я занимаюсь и продвигаю в нашей стране и которым крайне заинтересовались африканские коллеги, является кардиоонкология. Это не рак сердца, как может показаться из названия, а поражение сердечно-сосудистой системы при внесердечном онкологическом заболевании и при его лечении. Сегодня в мире примерно 50% таких пациентов умирают не от рака, а от того, что «сердце не выдерживает» токсичного влияния химиотерапии или таргетной терапии. Мы уже умеем выявлять, предотвращать и лечить такое поражение на самых ранних стадиях. Поскольку в Африку приходит современная онкология, то и наши коллеги все чаще сталкиваются с этой же проблемой. Проект по кардиоонкологии мы собираемся реализовать на континенте в ближайшем будущем.

— На каких условиях российские врачи и ученые могут сотрудничать с Африкой?

— Это может быть широкий спектр разных вариантов сотрудничества. В частности, наш пилотный проект в Уганде мы провели на добровольных началах, правда, при активной и плодотворной поддержке министерства науки и высшего образования России. Но сейчас мы готовим новый большой проект, и если принимающие стороны — Уганда, Кения, Гана и другие — его одобрят, то есть возможность финансирования со стороны ВОЗ и Всемирного банка, которые поддерживают такие важные для Африки начинания. Когда речь идет о спасении человеческих жизней, нужно четко ставить приоритеты и правильно распределять деньги. Можно установить в Африке множество различных томографов, центров ядерной медицины, генетических лабораторий и т. д. Но это и крайне дорого, и также крайне неэффективно. И самое главное — это не приведет к снижению смертности на континенте. Мы же изучаем причину проблемы и предлагаем решить ее недорогими, простыми в использовании и проверенными способами. Имея возможность работать в Московском университете на лучшем в мире оборудовании, мы убедились в том, что чем проще и надежнее система, тем большее количество людей может получить пользу от ее применения. Иначе говоря, можно выполнить позитронно-эмиссионную томографию 10 пациентам с подозрением на ишемическую болезнь сердца или за те же деньги предотвратить тяжелые осложнения артериальной гипертензии, мерцательной аритмии или сахарного диабета у 1000 человек, значительно снизив смертность.

Есть множество возможностей и направлений взаимовыгодного сотрудничества, и я очень надеюсь, что с проведением первого форума Россия — Африка многие ученые, да и простые жители нашей страны, откроют для себя эту прекрасную часть нашей планеты.