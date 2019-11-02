Путин отметил роль фонда «Русский мир» в повышении авторитета страны

Москва, 2 ноября. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад фонда «Русский мир» в продвижение ценностей русской культуры и повышение авторитета России. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам и гостям XIII Ассамблеи Русского мира в Ярославле.

Российский лидер отметил, что архитектура и атмосфера города вдохновят участников ассамблеи на плодотворную работу и содержательные дискуссии, посвященные проблемам сбережения духовного, исторического и культурного наследия России, а также популяризации русского языка. Путин добавил, что достичь этих целей можно при сотрудничестве государства, гражданских и религиозных объединений и соотечественников за рубежом.

Глава государства подчеркнул, что образовательные, просветительские, издательские и творческие проекты фонда «Русский мир» всегда неординарные, интересные и направлены на продвижение ценностей русской культуры и повышение авторитета России в мире.

Путин высоко оценил роль фонда «Русский мир» в решении значимых общенациональных задач и укреплении международного гуманитарного сотрудничества. Президент РФ пожелал участникам мероприятия успехов и поздравил с приближающимся Днем народного единства.

Ранее Путин направил приветствие участникам XXI Всемирного конгресса русской прессы, который открылся 25 октября в Анкаре и завершился 27 октября в Аланье. Президент РФ заявил, что Всемирный конгресс русской прессы помогает бороться с навязыванием стереотипных образов России.