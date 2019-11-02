Ходорковский попытался обелить репутацию Пономарева, нарушившего законы РФ

Москва, 2 ноября. Движение «За права человека», которым руководит Лев Пономарев, ликвидировали по решению Верховного суда за многочисленные нарушения закона об иноагентах, при этом организация проигнорировала несколько предупреждений.

Пономарев и его команда заявляют, что движение довели до суда и ликвидации исключительно по политическим мотивам. При этом представители движения не упоминают, что Минюст неоднократно давал им возможность исправить ситуацию и продолжить работу в обычном режиме. Согласно формулировке решения суда, причина ликвидации движения «За права человека» кроется в нежелании организации соблюдать российский закон об иноагентах.

Все, что необходимо было сделать представителям движения, — указать на сайте, в официальных соцсетях, печатных материалах движения о своем статусе и подать отчетность по особой форме. Однако этого не было сделано, к тому же глава «За права человека» не заплатил штрафы на сумму 900 тысяч рубелей.

Справедливое решение суда вызвало негативную реакцию у некоторых оппозиционеров, в том числе у беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он очень эмоционально отреагировал на это событие в Twitter, назвав движение ««старейшей правозащитной организацией новой России».

Сам Пономарев объявил, что свою деятельность прекращать не намерен и создаст новую организацию, обжаловав решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как отметила «Политика сегодня», «За права человека» в последние годы занималось больше самопиаром на громких делах, оправдывая экстремистов и других преступников. Например, Пономарев устроил пикеты за свободу украинки Надежды Савченко, которую в 2017 году признали виновной в соучастии убийства российских журналистов под Луганском и осудили на 22 года, но позже освободили президентским помилованием и отправили на Украину.

С марта правозащитник занимался поиском оправдания арестованных участников международной радикальной исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена в РФ). Он требовал вычеркнуть организацию из списка запрещенной, объясняя это тем, что на Украине деятельность организации законна. Он заявил, что экстремисты занимаются «благотворительностью», однако добавил, что необходимо «разъяснить ошибочность их высказываний ненависти».

Примечательно, что при таком лояльном отношении к экстремистам Пономарев выступил за сохранение статьи 282 (разжигание межнациональной и религиозной розни) в Уголовном кодексе РФ как способа сдержать «русский фашизм».

«Очень удобно – оправдывать одних радикалов, сурово осуждая других, чьи взгляды лично тебе не нравятся. Но плохо вяжется с гуманистическим принципом равной ценности жизни и свободы людей всех вероисповеданий и народов, который ему как правозащитнику должен быть близок», — пишет издание.

1 Организация запрещена на территории РФ.