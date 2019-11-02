Ясновидящая рассказала о судьбе Асмус после печати ее фото на надгробии

Москва, 2 ноября. Российской актрисе Кристине Асмус, чье фото работники ритуальных услуг использовали для рекламы надгробий, не стоит переживать по этому поводу, рассказала славянская ведьма Евгения Белова, комментируя ее дальнейшую судьбу после инцидента.

По ее словам, какие-либо негативные события в жизни возможны только в том случае, если надгробие с фотографией актрисы установили бы на кладбище. В беседе с корреспондентом издания «Политика Сегодня» Евгения Белова заметила, что для Кристины Асмус, а также для всех, кто увидел свою фотографию на рекламе ритуальных изделий, <...> никаких последствий не будет. Собеседница издания подчеркнула, что все дело в восприятии и культуре.

«Мы видим изображение на граните человека и сразу ассоциируем этот портрет с могильным памятником», — сказала она.

Ясновидящая объяснила, что если установить надгробие на могиле, то человек может почувствовать себя плохо. Однако ничего фатального его не ждет.

«Говорить о негативе в жизни можно, только если плита действительно исполняет свои функции», — считает Белова.

Напомним, на выставке похоронных услуг на ВДНХ было появилось изображение актрисы Кристины Асмус на надгробной плите. Именно таким образом компания, осуществляющая ритуальные услуги, демонстрировала свои технические возможности. После этого инцидента артистка рассказала, что у нее начались сильные головные боли и резко ухудшилось самочувствие.